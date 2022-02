Wygląda na to, że światowa premiera Motoroli Edge X30 odbędzie się już w tym miesiącu

W grudniu ubiegłego roku Motorola wyprzedziła konkurencję wprowadzając na rynek pierwszy smartfon napędzany chipsetem Snapdragon 8 Gen 1. Flagowy model Edge X30 zadebiutował jednak w Chinach, a reszta świata nadal czeka na jego globalną premierę. Przecieki wskazują, że może stać się to już niedługo, choć smartfon trafi do nas pod nazwą Edge 30 Pro.

Motorola Edge X30 była pierwszym smartfonem wyposażonym w najnowszy SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, który został wprowadzony na rynek. Oczywiście nie mówimy tutaj o globalnej premierze, bo Motorola na razie zaprezentowała go jedynie w Chinach. Do tej pory też nie ujawniła planów dotyczących globalnego wdrożenia tego modelu, ale na szczęście są jeszcze przecieki. Te zdradzają nam kilka istotnych informacji.

Motorola Edge X30 ma pojawić się u nas pod nazwą Edge 30 Pro

O zmianie nazwy mówi się już od dłuższego czasu, a źródła są zgodne, że flagowiec Motoroli wyjdzie poza Chiny pod nazwą Edge 30 Pro. Co ciekawe, nowy raport zdradzający orientacyjną datę premiery wskazuje, że w Indiach urządzenie pojawi się pod jeszcze inną nazwą, choć nie wiemy jaką. Trochę to dziwne, ale należy pamiętać, że informacja niekoniecznie musi być prawdziwa. Jeśli chodzi o datę premiery, przeciek mówi nam o prezentacji jeszcze w tym miesiącu, zarówno w Indiach jak i w reszcie świata. Możliwe też, że smartfon wyjdzie poza Chiny z drobnymi zmianami, takimi jak nowe opcje kolorystyczne. Nie spodziewamy się jednak jakichś większych zmian w specyfikacji.

Przypomnijmy więc, że Edge X30 ma 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz częstotliwość próbkowania dotykowego do 576 Hz. Aparat do selfie ma rozdzielczość 60 Mpix z czujnikiem 1/2,8 cala i pikselami 1,2 μm. Konfiguracja z tyłu obejmuje szerokokątny aparat główny 50 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw z makro 50 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Aparat główny wyposażono w czujnik OmniVision OV50A 1/1,55 cala z OIS. Ma piksele o rozmiarze 2,0 μm po zastosowaniu pikseli 4 w 1. Smartfon pozwala na natywne nagrywanie wideo w 8K.

Napędza go oczywiście Snapdragon 8 Gen 1 wspierany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1 .Bateria ma pojemność 5000 mAhi obsługuje szybkie ładowanie z mocą 68 W. Wedle informacji producenta, by naładować urządzenia do 50% wystarczy zaledwie 13 minut. Smartfon działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką MYUI 3.0.