Motorola Moto G Stylus 2022 w końcu zaprezentowana

W końcu doczekaliśmy się premiery Motoroli Moto G Stylus 2022, czyli kolejnego smartfona producenta obsługującego rysik. To już trzecia generacja tych smartfonów i tak jak była mowa w przeciekach, dostaliśmy solidną porcję ulepszeń względem poprzednika.

Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że Motorola pracuje nad kolejnym smartfonem z rysikiem. Przez ostatnie tygodnie dostawaliśmy na temat tego modelu wiele przecieków i doniesień, ale w końcu doczekaliśmy się premiery Moto G Stylus 2022 i możemy poznać jego możliwości z oficjalnych informacji.

Moto G Stylus 2022 – specyfikacja i ceny

Najważniejszą cechą tego modelu jest obsługa rysika, a także to, że w przeciwieństwie do konkurencyjnych urządzeń, na Moto G Stylus 2022 nie musimy wydawać majątku. Jest to bowiem dość budżetowy smartfon i jako taki, nie oferuje nam topowej specyfikacji. Nie ma co się jednak martwić, pod względem wydajności nie jest źle. Śmiało można powiedzieć, że mamy tu dobry przykład stosunku ceny do jakości.

Moto G Stylus 2022 wyposażono w spory, bo 6,8-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Proporcje ekranu wynoszą 20:9. Rysik przechowywany jest w obudowie i choć wiadomo, że nie jest to ten sam poziom co Samsung S Pen, to z pewnością sprosta takim zadaniom jak robienie notatek czy szkiców.

Jak już wspomnieliśmy, smartfon ten nie jest królem wydajności, jednak raczej nie powinno być z tym problemów podczas normalnego korzystania. Moto G Stylus 2022 napędzany jest przez chipset MediTek Helio G88 wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Na pokładzie znalazła się też solidna bateria o pojemności 5000 mAh (Motorola twierdzi, że może wystarczyć nawet na dwa pełne dni użytkowania). Niestety nie poznaliśmy informacji na temat obsługiwanego ładowania, ale raczej nie powinniśmy spodziewać się zawrotnych prędkości. Smartfon działa pod kontrolą Androida z interfejsem My UX.

Jeśli chodzi o aparaty, to z tyłu znajdziemy jednostkę główną 50 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny i makro 8 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. Kamerka do selfie ma rozdzielczość 16 Mpix.

Motorola Moto G Stylus 2022 zadebiutowała na razie w USA w cenie 299 dolarów. Obecnie trwa jej przedsprzedaż, a wedle informacji, regularna sprzedaż ruszy 17 marca. Mówi się też o premierze w Indiach, co może wskazywać, że smartfon pojawi się również w pozostałych częściach świata, także w Europie. Jednak są to tylko przypuszczenia i musimy poczekać na oficjalne potwierdzenie ze strony producenta.