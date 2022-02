Nadchodzi pierwszy smartwatch POCO?

Wygląda na to, że marka POCO wkrótce zaoferuje nam już nie tylko smartfony, ale także smartwatche. A przynajmniej na to wskazują najnowsze doniesienia.

Marki POCO chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Znamy ją z bardzo dobrze wyposażonych smartfonów w świetnych cenach. Już od początku producent proponował nam urządzenia, które nie kosztowały przysłowiowych „milionów monet”, a oferowały naprawdę wiele. Do tej pory były to jednak tylko smartfony. Pomijamy milczeniem zapowiedziane prawie dwa lata temu słuchawki POCO Buds, bo te nigdy nie trafiły do sprzedaży.

POCO zamierza podbić rynek smartwatchy?

W ostatnim czasie chyba większość producentów smartfonów ma w swoim portfolio także inteligentne zegarki. Są one poniekąd naturalnym rozszerzeniem i uzupełnieniem telefonu, oferując użytkownikom dodatkowe funkcje i możliwości, takie jak monitorowanie swojego stanu zdrowia czy aktywności fizycznej. Wydaje się, że także POCO w końcu doszło do wniosku, że warto mieć u siebie i takie urządzenie.

Leakster Piyush Bhasarkar udostępnił zrzut ekranu z bazy Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEG), na którym widnieje właśnie smartwatch marki POCO o oznaczeniu M2131W1. Warto zauważyć, że przeciek pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak szef POCO India, Anuj Sharma, zasugerował w wywiadzie dla News 18 Tech, że jeśli Poco wejdzie do kategorii urządzeń do noszenia, może uruchomić budżetowy smartwatch zamiast opaski fitness. Jeszcze wcześniej inny pracownik POCO stwierdził, że w 2022 roku marka powiększy się o inne urządzenia w ramach ekosystemu.

Oczywiście należy pamiętać, że to nadal nie jest oficjalna informacja, ale wydaje się bardzo prawdopodobne, że producent zdecydował się na taki krok. Zwłaszcza po wcześniejszych sugestiach rozszerzenia oferty poza smartfony. Kiedy możemy więc spodziewać się jakichś konkretów albo premiery? Być może już za kilka dni, podczas targów MWC 2022 w Barcelonie. Będziemy uważnie wypatrywać wieści na ten temat i jeśli się pojawią – damy Wam znać.