Kolejny incydent w magazynie energii wskazuje największy problem akumulatorów-litowo jonowych

Zapewne nie raz widzieliście nagrania „przeciwko elektrykom”, które pokazywały ich pożary. Nie byle jakie, a takie, z którymi strażacy nie mogli sobie nawet poradzić przez samą naturę pożaru akumulatorów litowo-jonowych, których woda się nie ima. Na całe szczęście niedawny incydent w magazynie energii nie skończył się tak tragicznie, ale i tak ponownie wskazał największy problem akumulatorów-litowo jonowych – bezpieczeństwo.

Cały świat szuka alternatyw, ale te ciągle są w powijakach technologicznych i produkcyjnych, skazując nas na przymknięcie oka na największy problem akumulatorów-litowo jonowych

Z pozoru akumulatory nie są niebezpieczne, ale w praktyce dochodzi w nich do ciągle postępującej degradacji. W jej ramach powstają tak zwane dendryty, mogące doprowadzić nie tylko do awarii, ale nawet pożaru, ale związane z nimi ogniwa litowo-jonowe dręczy też problem nagrzewania się. Czy to właśnie zawiniło w niedawnym incydencie w magazynie energii firmy Vistra Energy w Moss Landing w Kalifornii? Tego nie możemy być pewni, bo dochodzenie jeszcze trwa.

Pewne jest jednak, że największy problem akumulatorów-litowo jonowych został po raz kolejny podkreślony. We wspomnianym magazynie znajduje się bowiem największy na świecie system tych akumulatorów. Te służą do magazynowania naddatków energii, które można wykorzystać w chwilach niedoboru. Jest to świetny przykład tego, że świat w dobie przechodzenia z tradycyjnych elektrowni na te ekologiczne, potrzebuje na gwałt bezpieczniejszych systemów.

Zacznijmy od tego, że we wrześniu 2021 roku w obiekcie miał miejsce pożar, który wywołał uruchomienie zraszaczy. Wtedy uszkodzeniu uległo około 7000 akumulatorów. Z kolei niedawno, bo 13 lutego w magazynie doszło do kolejnego podobnego incydentu. Na miejscu znalazły się cztery wozy strażackie, ale nie były potrzebne, bo ogień został stłumiony przez system przeciwpożarowy, a uszkodzeniu uległo dziesięć całych zestawów akumulatorów.

Drugi taki problem w ciągu niespełna pół roku nie mógł skończyć się dobrze. Dlatego też firma postanowiła wyłączyć swój 100-megawatowy magazyn Phase II, aż znajdzie przyczynę problemów, bo są duże szanse na to, że zestaw zwyczajnie przegrzał się i to spowodowało aktywacje systemu zraszaczy.