Unseenlabs podejrzało wybrzeże Chin po tym, jak przez tamtejsze prawo statki zniknęły z globalnego systemu geolokalizacji

Od listopada 2021 roku w życie weszło chińskie prawo w kwestii ochrony danych osobowych, które zmusza wszystkie podmioty przetwarzające dane generowane przez działalność chińskich firm i obywateli do uzyskania zgody rządu przed przekazaniem danych do innych krajów. Przez to właśnie w ostatnim czasie Unseenlabs namierzył chińskie statki, które zniknęły z globalnych systemów geolokalizacji.

Unseenlabs postanowiło sprawdzić z wykorzystaniem satelitów, jak wygląda sytuacja z okrętami przy chińskim wybrzeżu

Jak ogłosiło Unseenlabs, ustawa nie wspomina konkretnie o transporcie morskim, ale związane z nią firmy zatajają zapewne informacje tylko po to, aby być „po bezpiecznej stronie”, oczekując zapewne wytycznych co do tego, co dokładnie wolno im udostępniać. Niestety egzekwowanie tego prawa i blokada informacji pogarsza obecny kryzys w żegludze i ogólne zatłoczenie portów. Tak też w dniach od 21 do 28 listopada ubiegłego roku firma Unseenlabs dokonała kilku akwizycji satelitarnych na Morzu Wschodniochińskim, aby uwidocznić statki, których obecnie brakuje w systemie AIS.

Czytaj też: Pierwszy polski niszczyciel min gotowy do służby. Ćwiczenia na pokładzie ORP Kormoran zmierzają ku końcowi

Międzynarodowa Organizacja Morska wprowadziła system identyfikacji AIS, jako obowiązkowy element większości statków w celu ułatwienia ruchu i ułatwienia kolizji. Bazuje zarówno na transponderach AIS, jak i dokładnym profilu identyfikacyjnym statku. Możemy więc sobie wyobrazić, jak wielki chaos jest obecnie w systemie, zważywszy na to, że aż sześć z dziesięciu najbardziej ruchliwych portów kontenerowych na świecie znajduje się w Chinach.

Czytaj też: Tureckie kutry rakietowe rozwiną czarnomorską flotę do obrony cieśnin. To potencjalnie FAC-55

W ostatniej działalności Unseenlabds nie chodzi o szpiegowanie, ani nic z tych rzeczy, bo konsekwencją chińskiego prawa jest ciągłe zakłócanie ruchu morskiego z powodu braku danych o dokładnych pozycjach statków. Śledzenie ruchu w kluczowych rejonach dla całego ruchu morskiego zostało znacznie utrudnione, co potwierdziło odkrycie firmy, która w ramach swojej 8-dniowej pracy ujawniła, że do do 80% statków zlokalizowanych za pomocą satelitów (RF) nie nadaje sygnału AIS.

Reklama

Czytaj też: Sonardyne wesprze IT 6 w oczyszczaniu niewybuchów z dna mórz i oceanów

Przed trzema miesiącami władze chińskie zaczęły powoływać się na kwestie bezpieczeństwa narodowego i suwerenności, kiedy ogłaszano to nowe prawo. Twierdziły, że zagraniczne agencje wywiadowcze i przedsiębiorstwa wykorzystują system AIS do śledzenia chińskich statków wojskowych i gromadzenia poufnych informacji gospodarczych. Ze względu na to za każdym razem, kiedy statek zbliży się do chińskiego wybrzeża, znika z systemu AIS aż do wypłynięcia na otwarte morze.