Sonardyne wesprze IT 6 w oczyszczaniu niewybuchów z dna mórz i oceanów

Specjalizująca się w technologii morskiej firma Sonardyne dojrzała biznes w oczyszczaniu niewybuchów z dna mórz i oceanów, projektując Initiation Transponder 6 (w skrócie: IT 6). Ta technologia ma przydać się nie tyle wojsku (choć tam również znalazłaby zastosowanie), a w sektorze gospodarczym, neutralizując miny, czy pociski na morskim dnie przy realizacji projektów energetycznych.

IT 6 firmy Sonardyne pomoże w oczyszczaniu niewybuchów z dna

Ten zupełnie nowy transponder inicjujący został zaprojektowany tak, aby można go było podłączyć bezpośrednio do zdalnie rozmieszczonego urządzenia do neutralizacji min. Sonardyne w swoim ogłoszeniu podaje przykład Vipera MDS od firmy ECS Special Projects i słusznie, bo bez odpowiedniej platformy, IT 6 nie ma większej racji bycia. Sam w sobie ma poprawić zarówno skuteczność, jak i bezpieczeństwo podczas procesu usuwania niewybuchów.

Jak możecie obejrzeć powyżej, IT 6 przyjmuje postać lekkiego i niewielkiego cylindra, który jest w stanie utrzymać bezprzewodową komunikację pod wodą. Zawdzięcza to technologii cyfrowego sygnału Wideband 2, który oferuje ponoć niezawodne i dalekie łącze komunikacji bezprzewodowej. Jak wygląda w praktyce wykorzystanie tego transpodera w operacjach deflagracji lub detonacji? Wbrew pozorom, dosyć prosto.

IT 6 pozwala ekipom saperów na wysyłanie bezprzewodowych, akustycznych komend ze swojego statku, które bezpiecznie zainicjują detonator rurowy [niewypału na dnie morza]. Ostatnie demonstracje były przeprowadzane na dystansie przekraczającym 1000 metrów – tłumaczy firma Sonardyne.

Dzięki IT 6 saperzy dodatkowo nie muszą już podłączać neutralizatorów do boi przekaźnikowych na powierzchni i nie są ograniczeni do dobrej pogody i światła dziennego. Może zostać rozmieszczony nie tylko ze standardowych łodzi, ale też z bezzałogowych dronów, czy nawet przez samych nurków, pozwalając nawet na rozmieszczenie kilku IT 6 jednocześnie po uprzedniej konfiguracji.

Posiada wiele warstw zabezpieczeń, aby zapobiec niezamierzonej aktywacji, a w tym przełącznik hydrostatyczny, który pozwala na uzbrojenie jednostki tylko wtedy, gdy została osiągnięta określona głębokość – podkreśla Sonardyne.

Poza tym IT 6, który jest ważnym sojusznikiem w oczyszczaniu niewybuchów z dna mórz i oceanów, jest przystosowany do nowoczesnego standardu. Obejmuje to nie tylko odpowiedni stopień ochrony, ale też 7-calowy ekran dotykowy, akumulator pozwalający na realizowanie operacji bez dostępu do źródła energii, czy zaawansowany interfejs, umożliwiający wyższą kontrolę.