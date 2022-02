Chiny nadal klonują okręty USA? Oto miniaturowy chiński Zumwalt

Ledwie wczoraj pisaliśmy dla Was o tym, jak to tajemniczy okręt podwodny Chin sugeruje, że państwo samo wytycza szlaki w swojej marynarkowej ekspansji, a dziś mamy dla Was kolejne równie sekretne dzieło państwa. Co łączy te dwa okręty? Przede wszystkim stosunkowo niewielkie rozmiary, bo miniaturowy chiński Zumwalt do największych ewidentnie nie należy.

Pierwszy rzut oka na nowe zdjęcia sugeruje, że Chiny stworzyły własnego niszczyciela typu Zumwalt. Jednak diabeł tkwi w szczegółach i miniaturowy chiński Zumwalt w rzeczywistości może być rozwinięciem… innego klona

Opublikowane w chińskich mediach społecznościowych niewyraźne zdjęcia wystarczyły do przeprowadzenia analizy przez specjalistę w sprawie okrętów wojennych, H. I. Suttona. Ten okręt, wyglądający pozornie, jak zminiaturyzowana i nieprzesadnie dokładna replika niszczyciela Zumwalt amerykańskiej marynarki, ponoć wypłynął na próby.

To więc nic innego, jak okręt testowy, a to nabiera sensu przede wszystkim ze względu na to, że Chinom nie udałoby się ukryć tak dobrze konstrukcje i projekt nowego, pełnowymiarowego okrętu wojennego przed światem. Jeśli jednak tak jest w rzeczywistości, przemysł stoczniowy państwa jest potężniejszy, niż zakładał cały świat.

Pewne jest jednocześnie, że chińscy inżynierowie i projektanci okrętów podwodnych mogą pozwolić sobie na eksperymenty i testy, bawiąc się nowymi formami kadłubów, czy technologiami. Ten okręt jest tym samym tego świetnym przykładem, bo zarówno chińska marynarka wojenna (PLAN), jak i niektóre tamtejsze stocznie dysponują zasobami umożliwiającymi budowę okrętów eksperymentalnych.

Czym więc dokładnie jest miniaturowy chiński Zumwalt? Wbrew pozorom, może to nie być zupełnie nowy projekt, a kontynuacja klona amerykańskiego, bezzałogowego okrętu nawodnego Sea Hunter. Na zdjęciu widać tylko tyle, że okręt łączy napierający na fale dziób z dużą nadbudówką przypominającą skrzynię o pochyłych burtach, charakterystycznych właśnie dla niszczyciela Zumwalt.

Wcześniejszy klon Sea Hunter

Są jednocześnie szanse, że na rufie tego eksperymentalnego okrętu znalazły się wysięgniki trimaranu przez właśnie chińskiego klona Sea Huntera. Wszystko przez bardzo podobną konstrukcję dziobu, nadbudówki i rufy, ale ogólna forma tego okrętu jest na tyle różna od wcześniejszej kopii, że musi być czymś zupełnie nowym. Czyżby ulepszeniem wcześniejszego prototypu?