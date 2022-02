Nauka pilotów wojskowych obejmie sztuczną inteligencję i gogle AR, czyli o nowym programie DARPA

Northrop Grumman i University of Central Florida (UCF) zostały wytypowane do opracowania wyjątkowego dodatku do prototypu gogli rzeczywistości rozszerzonej. Wyjątkowego nie tylko ze względu na to, że ma pomagać w nauczaniu pilotów wojskowych, symulując krytyczne sytuacje i nieoczekiwane zadania, ale przede wszystkim przez to, że wykorzysta do tego sztuczną inteligencję.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, gogle z dodatkiem SI OCARINA sprawią, że nauka pilotów wojskowych wejdzie na nowy poziom

Wspomnianą dwójkę do realizacji sprzętu w programie PTG (Perceptually-enabled Task Guidance) wytypowała DARPA, czyli amerykańska agencja, zajmująca się rozwijaniem i pozyskiwaniem nowoczesnego uzbrojenia wojskowego. Specjaliści z Northrop Grumman razem z naukowcami z UFC opracują system OCARINA (Operator and Context Adaptive Reasoning Intuitive Assistant). Ten będzie przeznaczony do wspierania pilotów śmigłowców UH-60 Blackhawk, którzy latają w dzień i w nocy w każdych warunkach pogodowych.

Wielozadaniowość i ciągłe poświęcanie całej uwagi otoczeniu – oto największe wyzwania pilotów, którzy muszą nie tylko panować nad swoją maszyną, ale też w razie ataku śledzić wrogów, próbować ich wymanewrować i finalnie zestrzelić. Piloci wojskowi muszą więc radzić sobie z sytuacjami taktycznymi, w których sytuacje awaryjne mogą zaistnieć w każdej chwili. Okazuje się, że nawet pomimo rozwoju technologii, nadal możliwości pilotów kuleją, jeśli idzie rozpoznawanie danej sytuacji i odpowiednie reagowanie na nią. Zarówno przez natłok informacji, jak i poziom skomplikowania systemów, co właśnie ma za zadanie poprawić system OCARINA.

Celem tego prototypu jest poszerzenie zestawu umiejętności pilota. Pomoże nauczyć nowych zadań, wspomoże rozpoznawanie i redukcję błędów, poprawi czas wykonania zadania, a co najważniejsze, pomoże zapobiec katastrofo. Reklama – powiedziała Erin Cherry, starszy kierownik programu autonomii w Northrop Grumman.

Ten asystent sztucznej inteligencji wbudowany w gogle AR (Agumented Reality) zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby widział to, co widzi pilot. Dodatkowo będzie wykorzystywał zaawansowane przetwarzanie informacji oraz interfejs, aby przekazywać informacje zwrotne i wskazówki w formie sygnału wizualnego i audio bezpośrednio na świecie postrzeganym przez pilotów. Dzięki temu będą oni mogli zrozumieć w lepszym stopniu i w odpowiednich, niezagrażającym ich życiu warunkach wszystkie systemy i w razie realnej potrzeby zareagować na niespodziewany problem już w boju.