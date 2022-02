Smartfon Huawei z kamerą 3D? Pojawił się nowy, interesujący patent

Co jakiś czas dostajemy wgląd w patenty złożone przez producentów smartfonów, które pokazują nam ich wizję przyszłości telefonów. Oczywiście nie wszystkie ostatecznie trafiają do produkcji, ale ciekawie jest móc przyjrzeć się takim technologicznym nowinkom. Tym razem mamy okazję zapoznać się z pomysłem Huawei na smartfon z kamerą 3D.

Większość patentów, które w ostatnim czasie wypłynęły do sieci, odnosi się do nowych technologii z zakresu ekranu lub aparatów. Nic w tym dziwnego, są to dwa główne obszary, w których producenci smartfonów prześcigają się wzajemnie. Sprawdźmy, na jaki pomysł tym razem wpadł Huawei.

Huawei patentuje smartfon z kamerą 3D

Serwis LetsGoDigital dotarł do patentu złożonego przez firmę w lipcu 2021 roku do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). 43-stronicowa dokumentacja została opublikowana 27 stycznia 2022 r., dając nam wgląd w ewentualne plany Huawei. Mowa w nich o smartfonie z trzema kamerami zdolnymi rejestrować obraz twarzy w 3D w celu przeprowadzenia dokładnej analizy twarzy. Takie urządzenie mogłoby monitorować stan skóry użytkownika na podstawie mapowania i trójwymiarowego renderowania tworzonego przez kamery. Technologia ta w zamyśle ma być w stanie dostarczyć informacji o stanie skóry, wszelkich niedoskonałościach, a nawet o tym, czy nałożony krem lub makijaż rozmieszczony jest równomiernie. To jednak nie wszystko, bo mowa też o możliwości zmierzenia głębokości i wielkości porów skóry, ilości zaskórników czy zmarszczek. Wykonane zdjęcie zostanie wyświetlone na ekranie wraz z wszelkimi pozyskanymi informacjami na temat stanu skóry. W dokumentacji mowa o możliwości przesłania wyników na maila czy w wiadomości.

Patent złożony przez firmę jest tzw. patentem użytkowym, co oznacza, że Huawei może wdrażać tę technologię w różnych urządzeniach. Na szkicach w dokumentacji znalazł się klasyczny smartfon, podczas gdy w treści mowa o integracji ze smartfonem z klapką. Serwis dodał też kilka renderów wykonanych grafika Parveza Khana, znanego też jako Technizo Concept. Powstały one na podstawie szkiców dołączonych do patentu i przedstawiają, jak mógłby wyglądać taki smartfon w rzeczywistości. Jak spekuluje LetsGoDigital, producent mógłby też zdecydować się na stworzenie dodatkowego akcesorium, takiego jak inteligentne lusterko czy doczepiany moduł kamery, czyli coś, co zakupiliby tylko chętni.

Aby taki system mógł działać i odpowiednio przechwytywać obrazy twarzy (i nie tylko, bo mowa też o uwiecznianiu np. zwierząt) w 3D, konieczne jest odpowiednie rozmieszczenie modułów. Z dokumentacji wynika, że pierwsza i druga kamera muszą być ustawione prostopadle do siebie. Trzecia kamera jest umieszczona pomiędzy nimi, a odległość między pierwszą i drugą kamerą jest taka sama. Podczas tworzenia obrazu 3D na ekranie wyświetlane mają być instrukcje, które umożliwią odpowiednie wykrycie twarzy.