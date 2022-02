Qualcomm już szykuje Snapdragon 8 Gen 1 Plus?

Najnowszy flagowy chipset Qualcomm zadebiutował pod koniec ubiegłego roku. W tym czasie zdążył już trafić do kilku smartfonów, takich jak Motorola Edge X30 czy Xiaomi 12, a także do zaprezentowanej wczoraj serii Galaxy S22. Najnowszy raport wskazuje jednak, że firma już szykuje jego następcę, czyli Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus może pojawić się już niedługo

30 listopada 2021 roku Qualcomm przedstawił nam swój najnowszy SoC – Snapdragom 8 Gen 1. Ten wyprodukowany w 4nm procesie technologicznym układ wykorzystuje najnowszą architekturę Armv9 firmy Arm. Na ośmiordzeniowy procesor Kryo składa się rdzeń główny Cortex-X2 3,0 GHz, trzy wydajnościowe rdzenie Cortex-A710 2,5 GHz i cztery Cortex-A510 1.8GHz. Do tej pory kilku producentów już zaprezentowało nam swoje smartfony wyposażone w ten procesor, z Samsungiem i jego serią Galaxy S22 na czele. Tutaj warto tylko zaznaczyć, że Snapdragon napędza te smartfony tylko na niektórych rynkach, bo na innych, w tym w Europie, znajdziemy warianty z Exynosem 2200.

Jednak, choć premiera tego flagowego chipsetu miała miejsce tak niedawno, już mówi się o jego następcy. Najnowsze doniesienia wskazują bowiem, że Qualcomm szykuje się do wypuszczenia układu Snapdragon 8 Gen 1 Plus, również wykonanego w 4nm procesie technologicznym, który zastąpi Snapdragona 8 Gen 1 na pozycji najlepszego układu w portfolio firmy.

Wedle informacji, Qualcomm naciska podobno na TSMC (do którego przeniósł część produkcji nowych układów po tym, jak Samsung miał z nimi problemy), by jak najszybciej wprowadzić wariant Plus na rynek (ten ma numer modelu SM8475). Ten sam numer już od jakiegoś czasu pojawia się w doniesieniach dotyczących zbliżających się flagowców, takich jak Xiaomi 12 Ultra i seria MIX 5, a także przy Motoroli o nazwie kodowej Frontier. Ta, podobno, miałaby być nawet pierwszym smartfonem, który wejdzie na rynek napędzany przez SoC Snapdragona 8 Gen 1 Plus.

Niestety przeciek nie zdradza nam nic więcej na temat specyfikacji tego chipsetu. Możemy się jednak spodziewać lepszej wydajności procesora i wydajności energetycznej, choć na konkrety musimy poczekać. Warto też pamiętać, że jest to na razie jedynie plotka, więc powinniśmy traktować ją z przymrużeniem oka.