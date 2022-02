Podkręcanie procesorów Alder Lake spoza serii K, to kosztowna zabawa… i to bardzo

Szybko po drugiej turze premier procesorów Alder Lake, która miała miejsce na początku stycznia, okazało się, że podkręcanie procesorów Alder Lake spoza serii K jest możliwe i gwarantuje nie tylko ogromne wzrosty wydajności, a wręcz rekordowe. Już wtedy wspominaliśmy jednak, że proces nie jest dla wszystkich, bo nie tylko ryzykujecie uszkodzeniem procesora, ale też potrzebujecie bardzo, ale to bardzo drogich platform, które zwykle są wybierane właśnie z myślą o procesorach -K. Tanie OC jest przez to zwyczajnie niemożliwe.

Niestety podkręcanie procesorów Alder Lake spoza serii K umożliwia tylko z pozoru sięgnięcie po wyższą wydajność, niższym kosztem

Dla przypomnienia, podkręcanie procesorów Alder Lake spoza serii K wymaga odpowiedniej płyty głównej, pozwalającej ustawiać parametr BCLK (Base Clock – zegar podstawowy). Wbrew pozorom, nie jest to „kolejna zwyczajna opcja”, którą można regulować, a coś powiązanego ze specjalnym układem. Ten jest zainstalowany jako oddzielny komponent na płycie głównej i kontroluje zegar bazowy (BCLK) wszystkich głównych elementów systemu, a w tym również procesora.

Przykład podkręcenia i5-12490F obejmował zwiększenie napięcia V-Core do 1,696 V i BCLK do 142,53 MHz, co pozwoliło podbić taktowanie wszystkich rdzeni z 4,6 do 5,7 GHz

Powodem, dla którego nie wszystkie płyty główne mają ten (pozornie kluczowy) element, jest fakt, że same procesory Alder Lake mają już wbudowany bezpośrednio w nie wydajny generator zegara BCLK. Ten nie jest jednak idealny, bo z jego wykorzystaniem nie można zwiększyć częstotliwości powyżej 103 MHz bez wprowadzenia niestabilności na innych magistralach, co oznacza, że procesor może być podkręcony tylko o ~3% za pomocą tej metody.

Dlatego właśnie potrzebny jest zewnętrzny generator zegara, aby ominąć ten wewnętrzny Intela. Jest to więc ważny dodatek do płyty głównej, ale zwyczajnie niewymagany, aby zapewnić platformie stabilność, dlatego nie wszystkie modele są w niego wyposażone. Nic dziwnego – zwiększa to koszt płyty głównej, dlatego trudno o taki dodatek w budżetowych opcjach, gdzie liczy się każde możliwe cięcie.

Asus Maximus Z690 Formula Z690 Extreme Z690 Hero Z690 Apex Strix B660 G/F Gaming Wifi

MSI Z690I Unify Z690 Unify X Z690 Ace

Gigabyte Z690 Aorus Tachyon

ASRock Z690 Aqua OC



Dlatego też podkręcanie procesorów Alder Lake spoza serii K dla samego uzyskania wyższej wydajności niskim kosztem, jest niemożliwe. Obecnie bowiem tylko kilka płyt głównych (lista powyżej) posiada ten zewnętrzny generator zegara i tak się składa, że akurat należą do tych z najwyższej półki (kosztują więcej, niż sam procesor) i występują w wersji wyłącznie z pamięciami DDR5, które również są droższe od DDR4, co potęguje jeszcze bardziej cenę platformy, niwelując zyski tym niestandardowym OC.