Oto powerbank domowej roboty z pojemnością idącą w kilkadziesiąt milionów mAh. Naładuje nawet 5000 smartfonów

Sfrustrowany obecnym stanem powerbanków i tym, że zawsze ich pojemność jest za niska, a znajomi i tak mają większe, niejaki Handy Geng z kanału o tej samej nazwie na YouTube postanowił stworzyć swój własny powerbank domowej roboty. Wprawdzie nie poszedł tak daleko, aby bawić się w projektowanie własnych ogniw, ale i tak owoc jego prac robi wrażenie.

Co powiecie na powerbank domowej roboty z pojemnością rzędu 27 mln mAh?

Początek nagrania zdradza, że do 27000000-mAh powerbanka nasz dzisiejszy bohater wykorzystał pakiet akumulatorów, który zwykle trafia do elektrycznych samochodów. Jego szczegółów niestety nie poznaliśmy poza tym, że jego pojemność wynosi wspomniane 27 mln mAh, czyli 9000 razy więcej, niż tradycyjne, 3000 mAh akumulatory w smartfonach. Według twórcy ta pojemność odpowiada 3000 powerbankom z górnej półki.

Jego prace nie były aż tak wymagające, bo po otrzymaniu akumulatora, Handy Geng musiał tylko zadbać o jego obudowę i wyprowadzenie całej elektryki na front. Połączył w tym celu drewniany stelaż z arkuszami blachy, które do niego przykręcił, a następnie na froncie wyciął szereg otworów, w których znalazły się wyjścia zasilania. Niestety nie nagrał procesu zakładania okablowania do kilkudziesięciu (60) złączy, do których dostęp blokują proste przełączniki on/off.

W praktyce ten ogromny powerbank może naładować około 5000 smartfonów z 3000 mAh akumulatorami, a jeśli idzie o inne możliwości, pewne jest jednak, że dostarczana przez niego moc jest ogromna, co podkreśla fakt, że był w stanie zasilić zarówno telewizor, jak i pralko-suszarkę przy jednoczesnym gotowaniu.