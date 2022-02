Problem z temperaturami Alder Lake? Miedziany IHS od RockItCool je rozwiąże

Od premiery pierwszych Alder Lake minęło już sporo czasu, dlatego oficjalnie możemy powiedzieć, że to świetne i obecnie najwydajniejsze procesory, które dręczy wyłącznie wysoki pobór prądu i temperatury. Te drugie są często powodem, dla którego najwydajniejsze układy -K nie są w stanie osiągać wysokiego taktowania i choć Intel popełnił małe wpadki, to na szczęście rynek moderów postarał się je zniwelować. Miedziany IHS od RockItCool jest najnowszym tego przejawem.

Na bolączki Core 12. generacji można się zgodzić, ale zamiast tego lepiej na własną rękę rozwiązać problem z temperaturami Alder Lake

W ostatnim czasie na rynku pojawiły się dwa warte uwagi sprzęty modyfikujące platformy Alder Lake. Jeden jest zdecydowanie mniej inwazyjny, bo obejmuje wymianę ramki montażowej na nową, poprawioną, ale wydrukowaną w 3D według nieoficjalnego projektu, która rozwiązuje problem wyginania się IHSa, czyli odpromiennika ciepła. Bez niego docisk chłodzenia do tej „srebrnej części CPU”, prezentuje się tak:

Czytaj też: Czy Core i9-12900KS ma sens? Porównanie wydajności z i9-12900K odpowiada na pytanie

Mała ilość pasty Duża ilość pasty

Jednak wystarczy rozwiązać to wymianą ramki albo (znacznie prościej) podłożeniem podkładek pod tą standardową, aby zapewnić lepszy docisk na poziomie chłodzenie-IHS.

Do jednak może niektórym nie wystarczyć i dlatego firma RockItCool opracowała autorski miedziany IHS produkowany z wykorzystaniem obrabiarek CNC, którego można wymienić na ten standardowy (srebrny). Jak zapewne wiecie, miedź jest znacznie lepszym przewodnikiem ciepła, a gdyby tego było mało, RockItCool zapewnił w przypadku procesorów Alder Lake zwiększoną o 9,5% powierzchnię samego IHSa, uzupełniając to gładszą powierzchnią (o mniejszej ilości niewidocznych dla oka mikroubytków, które uzupełnia pasta termoprzewodząca).

Czytaj też: Hakerzy jednoczą się przeciw Rosji. Wojna z Ukrainą trwa również w świecie cyfrowym

Efekt? Ponoć spadek temperatury o nawet 15 stopni Celsjusza (z 85 do ~70). Problem? Nie jest to takie proste, żeby wymienić IHS w nowoczesnych procesorach, bo między nim, a rdzeniem znajduje się ciekły metal. Ten jest równocześnie wymagany do przeprowadzenia wymiany tradycyjnego IHSa na ten miedziany, a gdyby tego było mało, mimo sporego nakładu prac musicie pożegnać się z gwarancją. Dodatkowo sam zestaw do tanich nie należy, bo choć IHS RockItCool kupicie za 32,99$, to sprzęt do przeprowadzenia operacji kosztuje już prawie 100 dolarów.