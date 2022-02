Ogromna rewolucja technologii napędu AIP w okrętach podwodnych, czyli produkcja wodoru z metanu

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy o potencjalnym pierwszy nuklearnym okręcie podwodnym Korei Południowej, który (o ile powstanie) zwiększy znacząco możliwości państwa pod kątem prowadzenia operacji podwodnych. Na ten moment kraj ma jednak dostęp wyłącznie do dzieł o konwencjonalnym napędzie, ale 22 lutego jego Agencja Rozwoju Obronnego ogłosiła, że dzięki niej poczyniona została ogromna rewolucja technologii napędu AIP w okrętach podwodnych. Mowa więc o segmencie wojskowym, w którym Korea Południowa zdecydowanie ma wiele do powiedzenia.

Dla przypomnienia, kilka miesięcy temu, Korea Południowa odmieniła oblicze okrętów podwodnych, wystrzeliwując balistyczny pocisk z okrętu AIP. To skrót od angielskiego Air Independent Power i odnosi się do samego napędu okrętu, który po pierwsze musi nie korzystać z atomowego generatora na pokładzie, a po drugie działać bez dostępu do powietrza, bo po zanurzeniu, za sprawą obecności na pokładzie ogniw paliwowych, czy akumulatorów litowo-jonowych.

Niedawno ADD, czyli Południowokoreańska Agencja Rozwoju Obronnego poinformowała, że rozwinęła pewną technologię na tyle, że okręty podwodne wykorzystujące wodorowego ogniwa paliwowe będą mogły przebywać w zanurzeniu przez dłuższy czas. Innymi słowy, rozwiążą do pewnego stopnia swój największy problem ograniczonej wytrzymałości po zanurzeniu.

Zakończono prace nad technologią reformingu metanolu dla ogniw paliwowych okrętów podwodnych, a to wręcz rewolucja technologii napędu AIP w okrętach podwodnych

Technologia opracowana przez ADD pozwoli okrętom podwodnym wykorzystującym AIP produkować wodór o wysokiej czystości, dzięki czemu będą one mogły pozostawać pod wodą przez dłuższy czas. Tak się akurat składa, że okręty podwodne eksploatowane obecnie przez Marynarkę Wojenną Republiki Korei są wyposażone właśnie w wysokowydajne ogniwa paliwowe AIP i wykorzystują właśnie wodór o wysokiej czystości, jako paliwo.

Niestety stosowane zbiorniki są relatywnie niewielkie, a proces ich ładowania trwa długo. Dlatego też w dążeniu do rozwiązania tego problemu, inżynierowie opracowali technologię przekształcania metanolu w wodór poprzez zmianę jego struktury chemicznej. To z jednej strony eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych urządzeń do ładowania wodoru do pokładowych zbiorników, a na dodatek znacznie skraca czas ładowania, pozwalając na dłuższe działanie okrętu podwodnego w zanurzeniu.

Technologia ta znacząco przyczyni się do zwiększenia możliwości okrętów podwodnych produkowanych w kraju. Technologia ta może być również wykorzystana do opracowania ogniw paliwowych dla statków cywilnych i celów przemysłowych, odgrywając ważną rolę w rozwoju „gospodarki napędzanej wodorem”.

Jednak ADD najpewniej nie odpowiada w całości za sukces technologii, a jedynie dopracowało ją i związany z nią osprzęt po tym, jak w listopadzie zeszłego roku otrzymała prototyp od Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Z tego co wiadomo, KSS III Batch 2 będą zapewne pierwszymi okrętami podwodnymi, w których zastosowana zostanie ta nowa technologia.