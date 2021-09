Korea Południowa odmieniła oblicze okrętów podwodnych. Wystrzeliła balistyczny pocisk z okrętu AIP

Marynarka Wojenna Korei Południowej stała się pierwszą taką marynarką na świecie po tym, jak z sukcesem wystrzeliła balistyczny pocisk z okrętu AIP. Odmieniła tym samym oblicze okrętów podwodnych nowej generacji, łącząc zabójczą broń ze stosunkowo nieskomplikowanymi platformami.

Jak podaje serwis Naval News, w formie testu Korea Południowa wystrzeliła pocisk balistyczny ze swojego nowego okrętu podwodnego nowej klasy Dosan Ahn Changho typu AIP. To skrót od angielskiego Air Independent Power i odnosi się do samego napędu okrętu, który po pierwsze musi nie bazować na potędze atomu, a po drugie działać bez dostępu do powietrza. W tym przypadku takie możliwości okrętowi zapewniają ogniwa paliwowe, ale w przyszłości mają je uzupełnić akumulatory litowo-jonowe.

Innymi słowy, w praktyce kraj pokazał jako pierwszy na świecie, że może tworzyć małe, pozbawione napędu jądrowego okręty podwodne, które są w stanie przez długi czas spoczywać w głębinach i przeprowadzić atak z wykorzystaniem pocisków balistycznych. Teoretycznie to samo udowodniły Chiny swoim Type-032 Qing, ale był to stworzony specjalnie do testu jeden okręt, a nie cała pełnoprawna klasa, jak ma to miejsce w tym przypadku.

Szczegóły o pocisku Hyunmoo 4-4 i okręcie podwodnym klasy Dosan Ahn Changho typu AIP

W przypadku okrętu mowa dokładnie o flagowym egzemplarzu Korei Południowej, który w teście przeprowadzonym na początku miesiąca i ujawnionym dopiero teraz posłużył się pociskiem Hyunmoo 4-4. Ten jest wersją rodzimego pociski Hyunmoo, ale z myślą o okrętach podwodnych. Postrzega się go w formie bezpośredniej odpowiedzi na program pocisków balistycznych w Korei Północnej. Ten obejmuje pociski o zasięgu ponad 1000 km z opcją wyposażenia w głowice nuklearne.

Jednak wysiłki obu państw są odmienne na poziomie samych okrętów podwodnych. Klasa Dosan Ahn Changho Korei Południowej reprezentuje sobą nowoczesne, wiodące technologie, podczas gdy Klasa Gorae Korei Północnej, to w rzeczywistości tylko przebudowane okręty, korzystające z technologii lat 50. ubiegłego wieku.

Jeśli z kolei idzie o szczegóły trzypokładowych okrętów podwodnych klasy Dosan Ahn Changho, to ich wyporność po zanurzeniu wynosi 3705 ton. Ich układ napędowy, to hybryda diesla i silników elektrycznych, wykorzystujących do działania ogniwa paliwowe PH1 typu PEM od Bumhan Industry.