Samsung obiecuje jeszcze dłuższe wsparcie dla flagowców. 4 duże aktualizacje systemu i 5 lat poprawek

W ubiegłym roku Samsung ogłosił, że przedłuża wsparcie dla swoich urządzeń, obiecując 3 duże aktualizacje systemu i 4 lata poprawek bezpieczeństwa. Jak na Androida – to naprawdę dużo. Tymczasem podczas Unpacked 2022 dowiedzieliśmy się, że deklarowane wsparcie zostanie jeszcze wydłużone.

Wczoraj, 9 lutego, Samsung zaprezentował nam długo wyczekiwane flagowce Galaxy S22, a także serię tabletów Galaxy Tab S8. Była to też świetna okazja do kilku ogłoszeń. Dowiedzieliśmy się więc, że firma wydłuży wsparcie dla smartwatchy Galaxy Watch4 i następnych modeli. Zmiany w polityce aktualizacji nie ograniczyły się jednak tylko do zegarków, bo przede wszystkim objęły smartfony i tablety producenta.

Te już od ubiegłego roku dostały deklarację dłuższego życia, bo Samsung obiecał im czteroletnie wsparcie w zakresie poprawek bezpieczeństwa i trzy duże aktualizacje oprogramowania. Co istotne, dotyczyło to zarówno flagowców, jak i modeli z niższych półek, takich jak serie Galaxy A i M. Teraz z kolei dowiedzieliśmy się, że flagowe urządzenia firmy będą mogły pozostać z nami dłużej.

Samsung obiecuje 4 aktualizacje systemu operacyjnego, 5 lat poprawek dla flagowców z 2021 i 2022 roku

Zarówno tegoroczne serie Galaxy S22 i Galaxy Tab S8, jak i flagowce debiutujące w 2021 roku, otrzymają wydłużone wsparcie. Obejmie ono 4 duże aktualizacje systemu operacyjnego i 5 lat poprawek bezpieczeństwa. oznacza to, że zaprezentowane wczoraj urządzenia doczekają się Androida 16, a ostatnią łatkę zabezpieczeń powinny otrzymać w 2027 roku.

Dla uściślenia, zmiany w polityce aktualizacji obejmą smartfony: Galaxy Z Flip3 i Fold3, a także całą serię Galaxy S21, w tym również Galaxy S21 FE. Galaxy S20 i starsze pozostaną przy poprzednim harmonogramie obejmującym 4 lata wsparcia.