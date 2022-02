Sony LinkBuds to słuchawki jakiś jeszcze nie widzieliście

Sony LinkBuds to jedne z najbardziej futurystycznych słuchawek, jakie trafiły na rynek w ostatnich latach. Są malutkie, lekkie i wyposażony w bardzo nietypowy, pierścieniowy przetwornik dźwięku.

Sony LinkBuds – lekkie i z recyklingu

Cała konstrukcja zewnętrzna Sony LinkBuds, podobnie jak pudełko sprzedażowe, powstała z materiałów pochodzących z recyklingu. Słuchawki są najlżejszą konstrukcją TWS w ofercie Sony (4 gramy na słuchawkę), a przy tym powinny przypaść do gustu każdemu, kto ma problem z wypadaniem słuchawek z ucha.

To zasługa niewielkich gumowych skrzydełek, które trzymają słuchawki w uchu. W zestawie znajdziemy zarówno wymienne końcówki w różnych rozmiarach, jak i skrzydełka o różnej długości. Sony chwali się, że do stworzenia konstrukcji posłużyły dane o kształtach uszu, gromadzone przez firmę od 1982 roku.

Cała konstrukcja jest wodoszczelna, zgodnie z normą IPX4.

Unikatowa konstrukcja Sony LinkBuds

Sony LinkBuds to słuchawki inne niż wszystkie za sprawą 12mm pierścieniowego przetwornika. Tak, ma on dziurę w środku, co pozwala na docieranie do nas dźwięków otoczenia. Jak przekonuje Sony, pozwala to na płynne przechodzenie między światem offline, a online.

Słuchawki mogą automatycznie dopasowywać poziom głośności do otoczenia, jak również redukować hałas pozwalając na wygodne prowadzenie rozmów. Również na żywo, na co pozwala funkcja Speak-to-Chat. Dzięki niej odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane w momencie, kiedy zaczynamy z kimś rozmawiać. Słuchawki automatycznie wychwytują nasz głos. Innym ciekawym rozwiązaniem jest Wide Area Tap. Do sterowania słuchawkami nie trzeba dotykać ich obudowy, a wystarczy np. stuknąć palcem w przednią część ucha.

Sony LinkBuds obsługują też funkcję Fast Pair, są zgodne z aplikacją Microsoft Soundscape, dźwiękiem 360 Reality Audio oraz Dolby Atmos.

Cena i czas pracy

Na pojedynczym ładowaniu słuchawki mogą działać przez 5,5 godziny (słuchania muzyki), a etui ładujące dodaje do tego dodatkowe 12 godzin. Funkcja szybkiego ładowania pozwala na uzyskanie 90 minut działania po 10 minutach zasilania.

Polska cena słuchawek to 899 zł. Sony LinkBuds będą dostępne w kolorze białym i czarnym od lutego 2022 roku.

Test Sony LinkBuds

Dzisiaj powinien pojawić się też test Sony LinkBuds, ale nie stanie się tak ze względu na (jeszcze) niekompatybilną wersję aplikacji Sony Headphones. Niestety takie bywają uroki testów przedpremierowych i nie zawsze udaje się dopiąć wszystkie szczegóły.

Po prawie dwóch tygodniach użytkowania mogę Wam napisać, że słuchawki są szalenie wygodne. To najwygodniejsze słuchawki TWS jakich używałem i jedne z niewielu, jakie mogę w ogóle użytkowania bez gubienia ich co kilka minut. Nie mogę też powiedzieć złego słowa o jakości wykonania oraz brzmienia. Dźwiękowo wypadają bardzo dobrze. Nie mogę niestety powiedzieć nic o działaniu dodatkowych funkcji, bo bez aplikacji nie mam do nich dostępu.

Z małym opóźnieniem, ale test słuchawek pojawi się na Chip.pl jeszcze w tym tygodniu.