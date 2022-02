Specyfikacja nowego NUC Intela Dragon Canyon. Czym wyróżnia się nadchodzący Intel NUC 12 Extreme?

Zestawy komputerowe typu NUC są przede wszystkim domeną rynku USA, gdzie Intel zresztą rezyduje. Next Unit of Computing (NUC), to dla Intela autorska rodzina zestawów komputerowych typu barebone (niekompletne, gotowe pod rozbudowę), które istnieją na rynku już od dobrych dziewięciu lat i rozwijają się w najlepsze. Nadchodzący Intel NUC 12 Extreme jest tego świetnym przykładem, a raczej to, jak prezentuje się specyfikacja nowego NUC Intela Dragon Canyon.

Intel NUC 12 Extreme o nazwie kodowej Dragon Canyon doczekał się wycieku specyfikacji

Dzięki serwisowi Videocardz możemy przedpremierowo zapoznać się z najnowszym NUC Intela, którego firma zaprezentowała na targach CES 2022, nie wchodząc wtedy jednak w szczegóły. Na ten moment nie wiemy, kiedy NUC 12 Extreme zadebiutuje, ale pojawił się już w sklepach (via @momomo_us), wskazując na cenę 1181 euro/1514 dolarów za wersje z procesorem Core i7 oraz 1401 euro/1714 dolarów za Core i9.

Wchodząc od razu w szczegóły, ten utrzymany w formacie SFF (Small Form Factor) komputer ma „spopielić konkurencję” (wedle zapowiedzi Intela), łącząc tradycyjnie zalety pełnowymiarowego PC (wydajność) z mini-PC (rozmiary). Został zbudowany wokół małej obudowy, w której znalazła się kompaktowa płyta główna z gniazdem LGA1700, w które będzie można wsadzić jakikolwiek procesor Alder Lake o TDP do 65W.

Oficjalnie jednak Intel NUC 12 Extreme będzie sprzedawany z procesorami Core i9-12900 (16 rdzeni/24 wątki) lub Core i7-12700 (12 rdzeni/20 wątków), a firma nie planuje sprzedawać go bez CPU, więc tylko w ewentualnym wsparciu procesorów Raptor Lake widać sens wymiany. To zresztą będzie arcyważny krok Intela ku sprawieniu, że zestawy NUC będą bardziej interesujące w myśl dłuższej inwestycji. Klienci zamiast kupować cały nowy zestaw, mogliby po prostu sięgać po nowy procesor.

Poza samym procesorem nowej generacji NUC 12 Extreme ma także oferować wsparcie do 64 GB pamięci DDR4-3200 w standardzie SODIMM, zapewniać miejsce dla 2-slotowych kart graficznych o długości do 12 cali, czy wspierać montaż trzech dysków M.2. Poza tym zestaw jego portów obejmie HDMI 2.0b, dwa Thunderbolt 4, 6 USB 3.2 Gen 2 oraz już nie 2,5 Gb/s, a 10 Gb/s połączenie Ethernet.