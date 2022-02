Test realme 9i – przeciętny smartfon za 1000 zł, czy może jednak coś więcej?

W połowie lutego na polskim rynku nie tylko flagowy realme 9 Pro+, którego miałem już dla Was okazję testować, ale też zdecydowanie tańszy realme 9i, który ma być propozycją dla osób z mniej zasobnym portfelem. Tańszy, ale i tak zauważalnie droższy od swojego zeszłorocznego poprzednika, realme 8i. Czy zatem warto go kupić? Sprawdźmy to!

Specyfikacja realme 9i:

Wymiary i waga: 164,4 x 75,7 x 8,4 mm, 190 gram

Procesor: Qualcomm Snapdragon 680 (max 2,4 GHz)

Układ graficzny: Adreno 610

Pamięć RAM: 4 / 6 GB (+ 3 GB Virtual RAM)

Pamięć wewnętrzna: 64 / 128 GB (obsługa kart microSD do 1 TB)

Ekran: 6,6 cala, IPS, 2400 x 1080 (20/9), 401 ppi, 90 Hz

System: Android 11 z Realme UI 2.0

Łączność: Dual SIM, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB C, NFC

Nawigacja: GPS, Galileo, GLONASS, Beidou

Moduły dodatkowe: czytnik linii papilarnych, miniJack

Aparat główny: 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) + 2 Mpix (f/2.4)

Aparat przedni: 16 Mpix (f/2.1)

Bateria: 5000 mAh

Ładowanie: Dart 33 W

Wersje kolorystyczne: czarny, niebieski

Zawartość pudełka: smartfon, dokumentacja, kabelek USB C, igła do tacki na karty, ładowarka 33 W, przeźroczyste etui, folia naklejona na ekran

Cena w dniu premiery: 999 zł (4/64 GB), 1099 zł (4/128 GB)

Tani, ale droższy

realme 9i

Smartfon został wyceniony na 999 zł w wersji 4/64 GB oraz 1099 zł za wersję 4/128 GB. Niby niewiele ale jednak odpowiednio o 150 i 200 zł więcej niż w przypadki realme 8i.

Smartfon bez problemu kupimy w wolnej sprzedaży np. w elektro marketach. Niestety, na chwilę obecną nie jest on dostępny u żadnego operatora komórkowego w Naszym kraju. Jest jednak spora szansa, że sytuacja ta ulegnie zmianie.

Design i jakość wykonania

Telefon został wykonany z tworzywa sztucznego i szkła niewiadomego pochodzenia (w realme 8i było szkło DragonTrail). W designie również nie zaszły większe zmiany, a jeśli już to na minus (np. sposób odbijania światła przez tylną klapkę). W sprzedaży będą dwa warianty kolorystyczne – czarny i niebieski.

Obudowa oczywiście nie jest wodoszczelna, a na domiar złego bardzo łatwo się brudzi i zbiera odciski palców. W dodatku jest dość śliska…

Gniazdo miniJack, port USB C oraz pierwszy głośnik ulokowano na dolnej krawędzi ramki. Drugi głośnik (służący również do rozmów) znajdziemy u góry, natomiast na lewej krawędzi umieszczono przyciski regulacji głośności oraz tackę na karty. Przycisk on/off wraz ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych umieszczono po prawej stronie.

Krok wstecz, czyli ekran w realme 9i

Wyświetlacz to 6,6 calowa matryca IPS o rozdzielczości 2400 x 1080 (20/9) i częstotliwości odświeżania 90 Hz. W lewym górnym rogu mamy wcięcie na przednią kamerę. No i niby wszystko jest okej, ale realme 8i miał ekran ze 120 Hz odświeżaniem, a był przy tym tańszy…

Jakość i płynność wyświetlanego obrazu jest jednak naprawę dobra. Kolory są żywe i nasycone, a kąty widzenia dobre. Jasność maksymalna również stoi na wysokim poziomie. Oczywiście czerń nie jest idealna, ale o to ciężko przy każdej matrycy IPS.

W ustawieniach znajdziemy filtr światła niebieskiego, tryb ciemny dla menu oraz możliwość regulacji temperatury barwowej i częstotliwości odświeżania.

Nowy procesor, niższa wydajność, czyli kolejny krok wstecz…

Za wydajność odpowiada nowy procesor wykonany w litografii 6nm – Qualcomm Snapdragon 680. Towarzyszy mu grafika Adreno 610 oraz 4 lub 6 GB pamięci RAM. Niestety, nijak nie przekłada się to na realną wydajność – w benchmarkach zestaw ten znowu wypada gorzej niż ten z realme 8i…

Antutu Benchmark 9.3.0 – 254 578 pkt

3D Mark (test Sling Shot Extreme) – 1350 pkt

3D Mark (test Sling Shot) – 2121 pkt

3D Mark Wild Life – 443 pkt

3D Mark Wild Life Extreme – 66 pkt

W codziennym użytkowaniu smartfon działał jednak płynnie i nie odnotowałem żadnych problemów. W wymagających grach pokroju Asphalt 9 będziemy musieli jednak znacząco obniżyć poziom detali, jeśli zależy Nam na płynnej rozgrywce.

Wersje pamięciowe dostajemy dwie: 64 lub 128 GB. Na szczęście możemy ją rozszerzyć przy pomocy kart microSDXC.

Wyposażenie realme 9i, czyli dalej bez 5G

Niestety, kupując realme 9i nie będziemy mogli skorzystać z sieci 5G. Jest za to oczywiście obsługa LTE oraz Wi-Fi w paśmie zarówno 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Smartfon jest pełnym Dual-SIMem, także bez problemu obsłuży 2 karty nanoSIM i kartę pamięci. Z pozostałego wyposażenia należy wymienić Bluetooth 5.0, port USB C, NFC oraz złącze miniJack. Za nawigację odpowiadają z kolei moduły GPS, Galileo, GLONASS oraz Beidou. Wszystkie wymienione moduły i funkcje działały bezproblemowo przez cały okres trwania testów.

Czytnik linii papilarnych został umieszczony z boku urządzenia, w przycisku on/off. Jest on szybki i celny, a ponadto cały czas aktywny. Odblokowanie ekranu za pomocą skanu twarzy również przebiega szybko i sprawnie, ale niestety maseczka musi być ściągnięta co najmniej na brodę.

Głośniki stereo, czyli o jakości dźwięku słów kilka(dziesiąt)

Głośniki stereo…są, tyle, że głośnik przeznaczony również do rozmów telefonicznych jest wyraźnie cichszy. Ponadto jakość dźwięku jest po prostu przeciętna. W dodatku na najwyższych poziomach głośności słychać wyraźne zniekształcenia…

Po podłączeniu słuchawek pod gniazdo miniJack jest lepiej, ale do zachwytu daleko. Dźwięk jest po prostu niezły i adekwatny do ceny urządzenia. W ustawieniach znajdziemy technologię Real Sound, która pozwoli Nam dostosować barwę dźwięku do indywidualnych preferencji.

Wciąż Android 11 z Realme UI 2.0

Smartfon cały czas pracuje na Androidzie 11 z nakładką Realme UI 2.0, mimo, iż debiutujący w tym samym momencie realme 9 Pro+ miał już Androida 12. Kiedy będzie dostępna aktualizacja do nowszej wersji systemu? Nie wiadomo. Także na chwilę obecną system wygląda i funkcjonuje praktycznie identycznie jak ten z realme 8i… Na szczęście jednak wszystko działa płynnie i sprawnie, a nakładka jest dobrze przetłumaczona. Poglądowe screeny zamieszczam poniżej.

Aparat w realme 9i, czyli dalszy brak postępu

Aparat główny składa się z następujących modułów:

Podstawowego – 50 Mpix (f/1.8)

Portretowego – 2 Mpix (f/2.4)

Makro – 2 Mpix (f/2.4)

Od razu widać, że aparaty do zdjęć makro i portretowych to liche moduły, dodane trochę na siłę. Ponadto cała specyfikacja aparatu głównego wygląda jakby została żywcem przeniesiona z realme 8i. Oczywiście o bezstratnym zoomie czy optycznej stabilizacji obrazu nie może być mowy. W realme 7i był obiektyw szerokokątny, w 8i już nie , a w 9i nadal go brak…

Jakość zdjęć za dnia jest całkiem dobra. Szczegółów jest relatywnie dużo, barwy są żywe i miłe dla oka, a HDR wreszcie działa tak, jak powinien (rok temu były z nim spore problemy).

Po zmroku jakość zdjęć oczywiście spada, pojawiają się szumy a liczba szczegółów drastycznie maleje. Tryb Ultra Night za dużo tu nie pomaga, za do dodaje dodatkowych szumów…

Tryb auto Tryb Ultra Night Tryb auto Tryb Ultra Night Tryb Ultra Night Tryb auto

Zdjęcia makro podobnie jak w przypadku innych modeli z 2 Mpix matrycą wychodzą po prostu przeciętnie i nic więcej, ale to żadne zaskoczenie.

Przedni aparat do selfie posiada 16 Mpix matrycę z optyką o jasności f/2.1. Jakość zdjęć? Przeciętna – szumy są widoczne, jak tylko jest trochę mniej światła w obiektywie, a z kolei jak jest go za dużo, to HDR nie daje rady…

Filmy możemy kręcić maksymalnie w 1080p przy 30 kl/s, więc tu postępu względem poprzednika również nie ma…

Pojemna bateria i szybsze ładowanie

Bateria ma dokładnie taką samą pojemność jak w poprzedniku – 5000 mAh. Dwa dni pracy w cyklu mieszanym to średni czas, jaki jesteśmy uzyskać na jednym ładowaniu, także bardzo podobnie jak w przypadku realme 8i.

Nowością na plus jest za to szybsze, 33 W przewodowe ładowanie (w zeszłym roku było 18 W). Czasy ładowania przy użyciu dołączonej do zestawu ładowarki są bardzo przyzwoite:

w 15 min – 24%

w 45 min – 64%

w 60 min – 83%

w 83 min – 100%

Oczywiście na ładowanie bezprzewodowe lub zwrotne nie mamy co liczyć.

Podsumowanie – czy warto kupić realme 9i?

realme 9i

Moim zdaniem nie. Jeśli mamy ograniczony budżet, zdecydowanie lepiej wybrać realme 8i, który jest w wielu aspektach lepszy, a przy tym tańszy. Polecam się jednak śpieszyć z decyzją, bo poprzednik będzie pewnie stopniowo wycofywany ze sprzedaży. Jeśli się już nie załapiemy, to przed zakupem realme 9i warto przejrzeć konkurencyjne modele innych firm (szczególnie POCO).