Dlaczego ostrzeganie przed trzęsieniami ziemi jest tak ważne?

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University College London wykazało, że systemy wczesnego ostrzegania przed trzęsieniami ziemi w Grecji i we Włoszech mogą odgrywać niezwykle ważną rolę.

Trzęsienia ziemi, w odróżnieniu od zjawisk pogodowych takich jak huragany, są znacznie trudniejsze w przewidywaniu. To z kolei sprawia, że skutkami trzęsień ziemi muszą zmagać się osoby, które kompletnie nie są na to przygotowane. Sprawa jest poważna, o czym świadczą wyniki badania przeprowadzonego przez przedstawicieli University College London. Sugerują one, że system wczesnego ostrzegania funkcjonujący w Grecji i we Włoszech zapewnia tamtejszym mieszkańcom cenne sekundy na ratowanie swojego zdrowia i życia.

Nie są to oczywiście jedyne kraje korzystające z tego typu rozwiązań. Na przykład Rumunia i Turcja dysponują systemami wczesnego ostrzegania przed trzęsieniami ziemi, złożonymi z sieci czujników i modeli matematycznych. Dzięki nim nawet lekkie, początkowe wstrząsy umożliwiają przewidzenie nadejścia tych znacznie silniejszych.

Wszelkie tąpnięcia są stale monitorowane, a kiedy modele wykryją wzory charakterystyczne dla trzęsień, zostają wysłane ostrzeżenia. Problem polega na tym, że nie daje to wiele czasu na reakcję: zazwyczaj silne wstrząsy pojawiają się zaledwie kilka sekund po nadaniu alertu. Oczywiście, w myśl powiedzenia lepszy rydz niż nic, można cieszyć się nawet tak niewielkim wyprzedzeniem. Autorzy badań w tej sprawie przeanalizowali dane zebrane przez 2377 czujników. Wzięli pod uwagę ich lokalizacje oraz obszary zamieszkane przez ludzi i oszacowali, jak szybko informacja o nadchodzącym trzęsieniu ziemi może dotrzeć do tych osób.

Trzęsienia ziemi stanowią zagrożenie nawet w rozwiniętych krajach

Okazało się, iż nowoczesny system ostrzegania przed trzęsieniem ziemi może zapewnić kilka sekund, która są kluczowe w kontekście ochrony przed skutkami kataklizmu. O tym, że zagrożenie jest realne, nawet dla rozwiniętych krajów, niech świadczą skutki trzęsienia ziemi, które miało miejsce we Włoszech w 2016 roku. Śmierć poniosło wtedy niemal 300 osób, a usuwanie szkód pochłonęło od 1 do 11 miliardów dolarów.

