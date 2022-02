Rowerowe pedały za 4599 złotych. Wahoo Speedplay Powrlink Zero zawdzięczają to miernikowi mocy

Firma Wahoo Fitness wreszcie ogłosiła premierę swoich Speedplay Powrlink Zero, czyli rowerowych pedałów z wbudowanym miernikiem mocy, które mogą zwiększyć finalną cenę kolarskiego jednośladu o 4599 złotych.

Rowerowe pedały Speedplay Powrlink Zero mogą Wam coś przypominać, a mianowicie tradycyjne kolarskie pedały Speedplay Zero

Jako przykład platform wymagających odpowiedniego obuwia do połączenia stopy z pedałem, Powrlink Zero cechują się przede wszystkim łatwym dwustronnym wpięciem i niskim uniesieniem nad oś. Podczas pracy obsługują ruch pięty w zakresie od 0 do 15 stopni i jednocześnie cechują się wysokością ponad oś rzędu 13 mm. Wytrzymują użytkowników o maksymalnej wadze 113 kg i nie są im straszne żadne ulewy za sprawą standardu wodoodporności IPX7.

Ta odporność jest oczywiście kluczowa, bo wewnątrz Speedplay Powrlink Zero znajduje się elektronika, odpowiadająca za pomiar mocy pedałowania z dokładnością do około 1%, którą można podejrzeć na połączonym urządzeniu po Bluetooth Smart lub ANT+. Z kolei poziom naładowania (ponad 75 godzin na pojedynczym ładowaniu) podejrzymy bezpośrednio na pedałach (stąd obecność diod), z poziomu licznika Wahoo ELEMNT albo aplikacji o tej samej nazwie.

Dzięki umieszczeniu miernika bezpośrednio w pedałach, użytkownicy mogą wymieniać je między rowerami w dosyć prosty sposób, nie przejmując się, czy dana korba posiada tarcze okrągłe, czy owalne (firma zachowała kompatybilność z obiema). Wbudowany termometr odpowiada za kompensację zmian temperatury, a sam miernik posiada możliwość automatycznej kalibracji.

Na rynek w Polsce te rowerowe pedały Wahoo Speedplay Powrlink Zero z miernikiem mocy trafią 29 marca w dwóch wariantach. Tańszym będzie zestaw z wyłącznie jednostronnym pomiarem mocy, który waży 250 gramów i wyciągnie z kieszeni chętnych aż 2999 złotych. To jednak nic w porównaniu z 276-gramowym zestawem mierzącym moc obu nóg, którego 4599 zł. W tej wersji oprócz danych dotyczących mierzonej mocy i kadencji, pedały wskazują też rozkład mocy między jedną, a drugą platformą.