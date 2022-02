Wyciekła specyfikacja Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition. To będzie pierwszy na świecie smartfon z Dimensity 9000

Już za kilka dni, bo 24 lutego, Oppo zaprezentuje w Chinach sporo nowych urządzeń na czele z serią Find X5. O ile o modelu podstawowym jak i Pro mówiło się do tej pory sporo, to dopiero od niedawna wspomina się również o Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition. Dziś możemy rozpisać się o nim więcej, bo do sieci wyciekła jego specyfikacja.

Lutowe wydarzenie Oppo będzie bogate w nowości. Producent pokaże nam trzy smartfony – Find X5, Find X5 i Find X5 Pro Dimensity Edition – słuchawki douszne Enco X2 TWS oraz tablet Oppo Pad. Sama seria Find X5 jest bardzo interesująca, ale liczne przecieki i doniesienia sprawiły, że raczej nie spodziewamy się w dniu premiery żadnych niespodzianek. Takową nie będzie też wariant Dimensity Edition, bo ten też już zdradził nam swoje tajemnice.

Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition będzie pierwszym smartfonem w świecie wyposażonym w SoC MediaTek Dimensity 9000

Choć najnowszy flagowy chipset MediaTek został zaprezentowany jeszcze w listopadzie, to do tej pory na rynek nie trafił żaden napędzany nim smartfon. Zresztą, tego się spodziewaliśmy, bo od początku krążyły doniesienia, że pierwszy taki model pojawi się w okolicach lutego lub marca. Teraz już wiemy, że będzie nim jeden z wariantów Oppo Find X5 Pro, stosownie nazwany tak, by różnił się od podstawowego modelu Pro wyposażonego w układ Snapdragon 8 Gen 1.

Przecieki z Weibo zdradzają nam, że smartfon z Dimensity 9000 na pokładzie zostanie wyposażony w tylko w jedną konfigurację pamięci – 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Wariant ze Snapdragonem będzie miał ich kilka: 8/256 GB, 12/256 GB i 12/512 GB. Ponadto ma mieć 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED E4 oferujący rozdzielczość Quad HD+ 3216 x 1440 pikseli i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Tutaj pojawia się kolejna różnica względem zwykłego Find X5 Pro – zamiast technologii LTPO 2.0, znajdziemy tu LTPO 1.0.

Pozostała specyfikacja sprowadza się do baterii o pojemności 5000 mAh, obsługującej szybkie ładowanie przewodowe 80 W, systemu operacyjnego Android 12 z nakładką ColorOS 12.1, a także potrójnej konfiguracji aparatów. Te powstały przy współpracy z Hasselblad, co ma przełożyć się na znacznie lepsze możliwości fotograficzne. Tutaj nie znajdziemy już różnic względem Find X5 Pro napędzanego Snapdragonem. Z tyłu umieszczono parę 50-megapikselowych aparatów Sony IMX766 z podwójnym OIS oraz teleobiektyw Samsung S5K3M5. Z przodu znalazł się obiektyw Sony IMX709 o rozdzielczości 32 Mpix.

Na pokładzie nie zabraknie silnika liniowego z osią X, skanera linii papilanych pod wyświetlaczem, NFC czy dwóch głośników stereo. Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition ma ma wymiary 163,7 x 73,9 x 8,5 mm i waży 216 gramów, będzie dostępny w kolorze białym i czarnym.