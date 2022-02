Seria Xiaomi 12 powiększy się o kolejny model. Co zaoferuje Xiaomi 12 Lite?

Choć nadal czekamy na globalną premierę serii Xiaomi 12, to wygląda na to, że producent wkrótce doda do rodziny kolejny model – Xiaomi 12 Lite. Co ciekawe, nie będzie on sprzedawany w Chinach, a trafi od razu na rynek globalny. Warto więc przyjrzeć się mu bliżej.

Xiaomi 12 Lite na renderach. Znamy też jego specyfikację

Jak donosi serwis Xiaomiui, seria Xiaomi 12 poszerzy się o kolejny model, który dołączy do, zaprezentowanych pod koniec grudnia, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 i 12 Pro. Najnowszy smartfon ma mieć dopisek „Lite”, będzie więc dość okrojoną wersją oryginału, a co za tym idzie, będzie również tańszy. Jego istnienie nie jest właściwie dla nas żadną nowością, bo mówiło się o tym modelu jeszcze w ubiegłym roku. Jednak przez to, że Xiaomi zaprezentowało Xiaomi 12X, wydawało się, że „Lite” poszedł w odstawkę. Wygląda na to, że się myliliśmy.

Czytaj też: Ujawniono wygląd POCO X4 Pro 5G. Przeciek potwierdza specyfikację

Z tego co wiemy, zostanie wyposażony w 6,55-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod ekranem zostanie wbudowany czytnik linii papilarnych. Jak pokazują nam rendery – wyświetlacz będzie zakrzywiony. Aparat do selfie (jego rozdzielczość nie jest jeszcze znana) zostanie umieszczony w okrągłym otworze. Z tyłu natomiast Xiaomi ma umieścić potrójną konfigurację aparatów z jednostką główną 64 Mpix (Samsung ISOCELL GW3 bez optycznej stabilizacji obrazu), obok znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny i makro.

Czytaj też: Kolejny smartfon Xiaomi debiutuje na polskim rynku. Oto Redmi Note 11

Xiaomi 12 Lite będzie napędzany przez procesor Snapdragon 778G+ lub mocniejszy chipset z serii Snapdragon 7xx. Można się spodziewać, że pojawi się przynajmniej wariant z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, ale tego przeciek nie precyzuje, choć wydaje się to najbardziej prawdopodobne. Na rynek światowy urządzenie ma trafić pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13.