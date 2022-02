Xiaomi powiększa ekosystem urządzeń. Do Polski wchodzi projektor, kompresor i nowy TV Stick 4K

Redmi Note 11 to nie jedyna dzisiejsza premiera Xiaomi. Ekosystem urządzeń marki powiększa się o projektor Mi Smart Projector 2, kompresor Portable Electric Air Compressor 1S oraz Xiaomi TV Stick 4K.

Mi Smart Projector 2 – 120 cali z niewielkiego pudełka

II generacja miniaturowego projektora Xiaomi to niewielkie pudełko o wymiarach 11,5 x 15 x 15 cm i masie 1,3 kg. Tak małe urządzenie potrafi wygenerować obraz o przekątnej od 60 do 120 cali, przy rozdzielczości FullHD. Do tego mamy wsparcie dla HDR10, a lampa LED + DLP oferuje jasność 500 lumentów. W porównaniu do poprzednika, mamy teraz możliwość regulowania geometrii obrazu w dowolnej płaszczyźnie.

Łączność z innymi urządzeniami zapewnia Bluetooth 5.0, mamy tu również Wi-Fi ac, a całość pracuje pod kontrolą Android TV 9. Co daje nam dostęp do szerokiego wyboru aplikacji i serwisów streamingowych.

Cena Mi Smart Projector 2 to 2 699 zł.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S

Wbrew pozorom to jedno z popularniejszych urządzeń Xiaomi. Miniaturowy kompresor o wymiarach 124 x 71 x 45,3mm łatwo zmieścić w plecaku, czy większej kieszeni. Urządzenie oferuje dokładne mieszenie ciśnienia oraz dopompowywanie do ustalonego poziomu. Do dyspozycji mamy pięć trybów dopasowanych do różnych sytuacji oraz zaworów, a maksymalne ciśnienie to 150 OSI. Wbudowany akumulator ma pojemność 14,8 Wh i do pełna naładujemy go w ciągu trzech godzin, wykorzystując do tego port USB-C.

Cena Portable Electric Air Compressor 1S to 299 zł.

Xiaomi TV Stick 4K

Xiaomi TV Stick 4K pozwala zamienić dowolny telewizor z portem USB w nowoczesny smart TV. Urządzenie przesyła oraz w rozdzielczości 4K, oferuje wsparcie dla dźwięku Dolby Atmos oraz Android TV 11. Nie zabrakło też obsługi Asystenta Google, więc możemy sterować nim za pomocą komunikatów głosowych. Z siecią TV Stick 4K łączy się poprzez Wi-Fi.

Cena Xiaomi TV Stick 4K to 349 zł, a w promocji trwającej do końca dnia 23 lutego kupimy go za 319 zł.