Spójrzcie na zdjęcia słoniowego spaceru. W ćwiczeniach wzięły udział siły powietrzne trzech państw

W lotnictwie terminem słoniowego spaceru (z ang. Elephant walk) określa się proces kołowania samolotów wojskowych tuż przed startem, kiedy znajdują się w zwartej formacji. Zwykle wykonuje je lotnictwo jednego państwa, ale podczas ćwiczeń wojskowych Cope North 2022, trwających od 2 do 18 lutego swoje siły połączyły siły powietrzne trzech krajów, a my możemy już dziś spojrzeć na pierwsze zdjęcia słoniowego spaceru.

Dla floty Pacyfiku amerykańskich Sił Powietrznych, trwające ćwiczenia Cope North 2022 są największym wielopaństwowym wysiłkiem tego typu w historii

Siły Powietrzne USA (USAF) wraz ze swoimi sojusznikami, czyli Królewskimi Australijskimi Siłami Powietrznymi (RAAF) i Japońskimi Siłami Samoobrony (JASDF) będą przeprowadzać niesamowity słoniowy spacer podczas Cope North 2022 w bazie sił powietrznych Andersen. Jest to przejaw wielostronnych ćwiczeń wojskowych i dla amerykańskiej floty Pacyfiku będzie to jednocześnie to największe w historii.

Geneza „słoniowego spaceru” sięga II wojny światowej, kiedy to wielkie floty alianckich bombowców przeprowadzały ataki w misjach z udziałem nawet 1000 samolotów jednocześnie. Obejmowało to zarówno bombowce, jak i mające je chronić myśliwce, przez co starty kolejnych maszyn musiały następować w odpowiednim odstępie czasu. Wtedy to zbierały się na pasach lotniczych, a ci, którzy to obserwowali, mówili, że kołowanie tak dużej liczby samolotów do startu w bardzo skupionych formacjach przypominało słonie idące do następnego wodopoju.

Pewne jest jednak, że podczas ćwiczenia Cope North, którego tradycja sięga 1978 roku żadne lotnictwo nie ma zamiaru bombardować czegokolwiek, więc po co w ogóle przeprowadzać słoniowy spacer na taką skalę? Przede wszystkim po to, aby pokazać możliwości jednostek oraz ćwiczyć pracę zespołową, zwiększając interoperacyjność trzech sił powietrznych. Z drugiej strony jest to po prostu zwyczajny pokaz siły, którą dysponują sojusznicze dla siebie państwa, odstraszając potencjalnych przeciwników.

Ponadto udział dużych wojskowych samolotów transportowych i towarowych jest również okazją dla obu skrzydeł armii do zademonstrowania i przećwiczenia pracy zespołowej. Myśliwce i samoloty transportowe są wprawdzie częścią Sił Powietrznych, ale ich wymagania operacyjne i tempo realizowania misji, to zupełnie dwa inne światy.