Spójrzcie na zmodyfikowany czołg C1 Ariete AMV. To dzieło włoskiego konsorcjum Societa CIO

Ministerstwo Obrony Włoch przymierzało się do rozwoju czołgu C1 Ariete już w 2016 roku, ale dopiero w sierpniu 2019 roku zakończono negocjację z odpowiadającym za niego konsorcjum Societa CIO. Wtedy to ustalono, że w ramach programu AMV firmy skonstruują trzy prototypy C1 Ariete AMV i dostarczą je do końca 2021 roku. Nie znamy oficjalnego stanu programu, ale dziś możemy spojrzeć na zmodyfikowany czołg C1 Ariete AMV za sprawą zdjęcia, które trafiło do sieci.

Modernizacja czołgów C1 Ariete ma pochłonąć około 20 milionów euro. Dziś zobaczyliśmy pierwszy prototyp

C1 Ariete, to współczesny włoski czołg, którego produkcja trwała od 1995 do 2002 roku i zakończyła się powstaniem 200 egzemplarzy. Ministerstwo obrony państwa chce teraz zmodernizować około 125 z nich za pośrednictwem programu AMV. To nic innego, jak skrót od słów Aggiornamento di Mezza Vita, który oznacza modernizację w połowie cyklu życia. Innymi słowy, w grę wchodzi pewnego rodzaju odświeżenie, jak to zwykło określać się na rynku samochodów. Jednak w przypadku tego czołgu zmian jest zdecydowanie więcej, niż w tradycyjnym „liftingu”.

Czołg C1 Ariete AMV – PT 1 (prototyp)

Dziś poznaliśmy szczegóły tego, jak ten zmodyfikowany czołg C1 Ariete AMV będzie wyglądał i co zyska (via Rivista Italiana Difesa) względem oryginału. Wiemy też, że prototyp PT 1 trafił już do centrum testowego włoskich wojsk lądowych, gdzie zostanie poddany weryfikacji. Testerzy oczywiście skupią się przede wszystkim na tym, co uległo zmianie, a więc gąsienicach szerszych o 20%, przeprojektowanym układzie hamulcowym oraz zmodyfikowanym układzie napędowym.

Modernizacja obejmuje wymianę dotychczasowego układu na 30-litrowy silnik wysokoprężny Iveco MTCA V12AMV o 12 cylindrach i mocy 1500 koni mechanicznych, którego uzupełnia przekładnia automatyczna Renk HSWL 295TM. To jednak nie wszystkie zmiany, bo zmodernizowane czołgi C1 Ariete w ramach AMV otrzymają też nową wieżę z elektrycznym, a nie hydraulicznym napędem, nową architekturę elektroniczną i przyrządy obserwacyjno-celownicze od spółki Leonardo.

Najwyraźniej konsorcjum Societa CIO, składające się z Iveco Defence Vehicles i OTO Melara nie poprawiło obecnego pancerza C1 Ariete i nie zwiększyło bezpieczeństwa magazynu amunicji. Te zmiany powinny jednak nastąpić w następnych prototypach, bo obecnie ocenia się ochronę balistyczną C1 Ariete za niewystarczającą.