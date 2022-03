Już nie Loyal Wingman, a MQ-28A Ghost Bat. Oto autonomiczny dron bojowy Boeinga

Do tej pory autonomiczny dron bojowy firmy Boeing był określany mianem Loyal Wingman. Prace nad nim trwały przez kilka ostatnich lat i choć dron jest opracowywany na rynek globalny przez koalicję 16 australijskich spółek, to jego głównym odbiorcom będzie jednak australijskie lotnictwo (RAAF). Dziś dowiedzieliśmy się, że firma nadała swojemu „Lojalnemu Skrzydłowemu” oficjalną nazwę – MQ-28A Ghost Bat i wbrew pozorom, to ważny moment.

Loyal Wingman, a już raczej MQ-28A Ghost Bat, ma być idealnym dodatkiem dla każdego szwadronu, któremu to będzie „zlecać” się te najniebezpieczniejsze manewry i misje. Dlatego też firma wypowiada się na temat tego drona, jako o sprzęcie do “ochrony Sił Powietrznych”. Te będą wyposażone w standardowy zestaw do misji wywiadowczych, nadzorczych i rozpoznawczych, ale nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby zostały przekonfigurowane.

Podczas ceremonii Boeinga dron Loyal Wingman został nazwany na cześć charakterystycznego australijskiego nietoperza. Teraz to MQ-28A Ghost Bat

Podczas niedawnej ceremonii w Bazie Królewskich Australijskich Sił Powietrznych Amberley w Queensland ogłoszono przemianowanie drona na MQ-28A Ghost Bat. To właśnie pod tą nazwą będzie występował w Królewskich Australijskich Siłach Powietrznych i jeśli zastanawia Was, co dokładnie oznacza i jaką ma symbolikę, to już śpieszymy z odpowiedziami. Jego nazwa pochodzi od australijskiego nietoperza i jest wyrazem uznania dla pierwszego od ponad pół wieku australijskiego wojskowego samolotu bojowego. Sam gatunek nietoperzy jest z kolei znany „z łączenia się w stada w celu wykrywania i polowania, odzwierciedla unikalne cechy czujników samolotu oraz zdolności wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze”.

Zmiana nazwy świadczy także o tym, że dron wychodzi z fazy eksperymentalnej i wchodzi na ścieżkę pełnego wdrożenia w RAAF oraz możliwości jego sprzedaży międzynarodowym klientom. MQ-28A Ghost Bat powstał w zaledwie trzy lata, jeśli będziemy liczyć od powstania pierwszego projektu do pierwszego lotu, co w dużej mierze zawdzięcza się wykorzystaniu inżynierii cyfrowej i zaawansowanych technik produkcyjnych.

W praktyce dron MQ-28A Ghost Bat będzie miał osiągi i zasięg porównywalny z konwencjonalnym samolotem myśliwskim. Dzięki temu będzie mógł wykonywać pojedyncze misje oraz współpracować z innymi samolotami załogowymi lub bezzałogowymi. Zanim jednak zacznie pełnić służbę, trzeba jeszcze go dopracować i Boeing zrobi to poprzez poprawę czujników i zapewnienie mu możliwości wykonywania misji, które mają sprawić, że Ghoost Bad sprosta wymaganiom przełożonym przez RAAF.