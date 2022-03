Cyfrowe bliźniaki wniosą nasz świat na nowy poziom. Tak przynajmniej uważa się na MWC 2022

Coraz częściej wspomina się o przekuwaniu rzeczywistości na cyfrowe poletko, tworząc lustrzane światy, obiekty, czy przedmioty, czyli tak zwane Digital Twins. Te cyfrowe bliźniaki stały się w ostatnich dniach często wspominanym tematem po tym, jak to właśnie na ich podstawie opracowano skafander kosmiczny dla każdego, a NVIDIA zapowiedziała powstanie Ziemi-2. Czym więc są dokładnie?

Cyfrowe bliźniaki, to bezpośrednie przekucie rzeczywistości na świat wirtualny, które pozwalają eksperymentować w środowisku niskim kosztem i bez konsekwencji

Zanim zaczniemy wyjaśnienia, warto przypomnieć to, jak cyfrowe bliźniaki stworzone w Omniverse firmy NVIDIA pomogły firmie BMW oraz Ericsson. Jeśli idzie o firmę motoryzacyjną, ta otrzymała możliwość przeprowadzania symulacji w celu ulepszenia całych procesów w fabryce, jak również drobnych szczegółów inżynieryjnych. Z kolei Ericsson wykorzystała platformę Omniverse do testowania i optymalizacji swojego wdrożenia infrastruktury sieci 5G poprzez symulację dostępu do 5G w całym mieście przed rozpoczęciem prac w świecie rzeczywistym.

Te przykłady bezpośrednio wskazują na potęgę stojącą za cyfrowymi bliźniakami, które były częstym tematem podczas konferencji na tegorocznym Mobile World Congress (MWC) w Barcelonie, które przybliżyły światu tę fascynującą wizję przyszłości. Momentami nazywano je nawet technologiami, mogącymi odmienić świat i uratować Ziemię przed majaczącą na horyzoncie katastrofą ekologiczną.

Tak też Tommy Bjjorkberg, dyrektor w firmie ZTE, powiedział, że cyfrowe bliźniaki są jedną z „kluczowych rzeczy, które mogą pomóc w stworzeniu bardziej ekologicznej planety”. Timoni West, wiceprezes działu AR i VR w firmie Unity wierzy, że „projekty cyfrowych bliźniaków wykorzystają bogactwo informacji kontekstowych w czasie rzeczywistym” i na ich podstawie doprowadzą do kolejnej fazy ewolucji komputerów w ciągu najbliższych 50 lat.

Warto wiedzieć, że już teraz posiadamy swoje prymitywne wersje cyfrowych bliźniaków, czy to w rzeczywistości rozszerzonej (AR), czy wirtualnej (VR), a nawet we własnych komórkach, bo czym innym jest np. Pokemon Go albo Witcher: Monstery Slayer, jak nie cyfrowym odwzorowaniem naszego otoczenia dla rozrywki?