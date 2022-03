Powstaje pierwszy na świecie dron hydrauliczny. Flowcopter rozwiązuje problem ładowności i zasięgu

Obecna forma dronów nie jest idealna. Dzisiejsze modele dręczy zarówno problem niezbyt okazałej ładowności, jak i zasięgu, ale dążenie do poprawy tych parametrów jest już realizowane na kilku frontach. Wśród nich wyróżnia się zwłaszcza plan firmy ze Szkocji, która opracowała i ciągle rozwija swój Flowcopter, czyli pierwszy na świecie dron hydrauliczny, mogący zrewolucjonizować zwłaszcza sferę wykorzystania dronów w środowisku morskim.

Flowcopter to pierwszy na świecie dron hydrauliczny

Projektanci zostali zainspirowani działaniami brytyjskiej organizacji Royal National Lifeboat Institution (RNLI), dążącej do opracowania drona towarzyszącego dla morskich statków ratunkowych. Tak narodziły się pierwsze pomysły na Flowcoptera, który ponoć na ten moment jest jedynym bezzałogowym systemem powietrznym (dronem latającym), będącym w stanie sprostać wymaganiom ekstremalnego zasięgu i udźwigu w środowisku morskim.

„Problemem” w nim jest to, że zamiast na elektrycznym i bezemisyjnym systemie napędowym, bazuje na silniku spalinowym, ale to poświęcenie ku jego wyższym możliwościom. Akumulatory nadal nie są bowiem tak efektywne w dostarczaniu mocy, jak paliwa kopalne. Z czasem technologia może wprawdzie rozwinąć je w tym kierunku, ale to odległa przyszłość.

Flowcopter nie jest oczywiście pierwszym dronem, którego projekt obejmuje emisyjne formy napędu, ale jest pierwszym który zamiast na generator, stawia na bezpośrednie zasilanie silnikiem śmigieł. Do tej pory takie projekty nie powstały, bo drony typu np. quadcopter wymagają bardzo precyzyjnego sterowania każdym ze śmigieł dla wyższej równowagi, co umożliwiają właśnie elektryczne silniki.

Dlatego też ten pierwszy na świecie dron hydrauliczny wykorzystuje silnik spalinowy z certyfikatem lotniczym, aby wygenerować więcej mocy w celu zwiększenia ładowności i zasięgu lotu przy jednoczesnym zachowaniu stabilności pojazdu w powietrzu. Ten silnik napędza pompy Digital Displacement, które rozprowadzają i regulują przepływ hydrauliczny w celu utrzymania drona w równowadze oraz napędzają silniki hydrauliczne o łącznej mocy 129 koni mechanicznych.

Dzięki takiemu układowi Flowcopter będący obecnie dopiero w formie prototypu może przelecieć do 900 km, latać do sześciu godzin, a w misjach na krótkie dystanse przetransportować ładunek o wadze do 150 kg.