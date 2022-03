33000-kilogramowe działo morskie OTO 127/64 LW Vulcano trafi na pokład niemieckich fregat F126

Holenderska stocznia Damen wybrała włoską firmę Leonardo na dozbrojenie niemieckich fregat typu F126. To nieco „państwowo-zawiłe” działania, czyż nie? Dzięki tej najnowszej decyzji dowiedzieliśmy się, że na pokładzie tych fregat znajdzie się działo morskie OTO 127/64 LW Vulcano.

Niemieckie fregaty typu F126 możecie też kojarzyć pod nazwą MKS 180 i nic w tym dziwnego

Przed dwoma laty niemiecki BAAINBw podpisał umowę z Damen Schelde Naval Shipbuilding na opracowanie projektu i budowę czterech wszechstronnych okrętów bojowych MKS 180, które w grudniu doczekały się przemianowania na właśnie F126. Umowa obejmuje dostarczenie w ręce marynarki niemieckiej czterech fregat w latach 2028-2031 z opcją domówienia kolejnych dwóch po 2032 roku.

Same prace są wspomagane przez firmę Thales i Blohm+Voss, z którymi Damen współpracuje, a za ich realizację odpowiadają w pełni stocznie niemieckie. Nie oznacza to oczywiście, że każdy jeden element wyposażenie zostanie przez nie opracowany, co potwierdza wspomniane działo morskie OTO 127/64 LW Vulcano, które dostarczy wykonawcom firma Leonardo.

Nie jest to przypadkiem, bo współpraca między marynarką i stoczniowym przemysłem niemieckim, a firmą Leonardo trwa już od wielu lat. Opracowane przez włoskiego producenta systemy są już na wyposażeniu różnych okrętów niemieckiej marynarki wojennej, a w tym fregat typu Baden-Württemberg.

Tak się składa, że te również są wyposażone w system broni OTO 127/64 LW Vulcano, co powinno ułatwić marynarzom i technikom pracę przez obeznanie ze sprzętem. Zwłaszcza że umowa obejmuje dostawę wsparcia dla działań konserwacyjnych, symulatorów do szkolenia załogi oraz działań na pokładzie w celu integracji i uruchomienia systemu.

Jest to o tyle ważne, że unikalne na rynku działo morskie OTO 127/64 LW Vulcano to zaawansowany technologicznie i w pełni zdigitalizowany system o ogromnym potencjale. Może używać zarówno standardowej amunicji 127 mm, jak i obu wariantów amunicji Vulcano 127 mm: GLR (Guided Long Range) i BER (Ballistic Extended Range), rażąc cele w odległości ponad 100 kilometrów.