Ekstrakcja tlenu ze skały księżycowej. Thales Alenia Space opracuje demonstrator dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Europejska Agencja Kosmiczna wybrała spółkę Thales Alenia Space do zbadania i opracowania demonstratora technologii, dzięki któremu udowodni się, że ekstrakcja tlenu ze skały księżycowej ma sens. Jest to o tyle ważne, że możliwość pozyskiwania tlenu na naszym naturalnym satelicie przybliży nas do umieszczenia tam ludzi przez znacznie dłuższy czas.

Spółka Thales i Leonardo zajmie się sprzętem, który wykaże, czy ekstrakcja tlenu ze skały księżycowej ma sens

Thales Alenia Space, to stworzona przez firmę Thales i Leonardo spółka typu joint venture, będąca na rynku zaledwie od lutego. Teraz właśnie podpisała ważny kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną o wartości miliona euro na badania nad koncepcją ładunku użytecznego służącego do ekstrakcji tlenu ze skały księżycowej. Innymi słowy, opracuje sprzęt, pozwalający pozyskiwać tlen na Księżycu.

Czytaj też: CO2 zmienia się w paliwo z niemal 100-procentową wydajnością. Powstała nowa instalacja

Zdobycie tego kontraktu jest niesamowicie ekscytujące. Zastosowanie w przestrzeni kosmicznej procesów i narzędzi, które sprawdzają się na Ziemi, będzie miało kluczowe znaczenie w wielu płaszczyznach funkcjonowania w przyszłości. Jestem dumny, że zespoły Thales Alenia Space wraz z naszymi nieocenionymi partnerami AVS, Metalysis, Open University i Redwire Space Europe będą realizować to badanie, aby sprostać wyzwaniu wytworzenia tlenu w celu podtrzymania życia na powierzchni Księżyca – podkreśla Andrew Stanniland, dyrektor generalny Thales Alenia Space w Wielkiej Brytanii.

Oczywiście kontrakt nie został podpisany bez powodu, bo wcześniej zrealizowano konkurs, w którym potwierdzono, że na Księżycu można wykorzystywać lokalne zasoby w sposób wydajny. Jednym z elementów jest sam tlen, którego można pozyskiwać na Księżycu w odpowiednich ilościach, aby w skuteczniejszy i łatwiejszy sposób skolonizować tego naturalnego satelitę Ziemi.

Czytaj też: Inteligentne soczewki kontaktowe zapobiegają ślepocie związanej z cukrzycą

ESA z niecierpliwością czeka na współpracę z Thales Alenia Space w Wielkiej Brytanii i jej partnerami w ramach inicjatywy dotyczącej zasobów kosmicznych. Dalsze prace nad demonstratorem ekstrakcji tlenu pozwolą na to, by zrównoważona eksploracja Księżyca stała się rzeczywistością – powiedział David Binns, inżynier systemowy w ESA Concurrent Design Facility.

Czytaj też: Wrak Endurance odnaleziony. To słynny statek z wyprawy Shackletona

Oprócz próby wykazania w ramach badań, że skuteczna ekstrakcja tlenu ze skały księżycowej będzie możliwa z wykorzystaniem obecnej technologii, Thales Alenia Space została również wybrana do opracowania zaawansowanych rozwiązań zapewniających stałą obecność człowieka na Księżycu. Przykład? Duży Europejski Lądownik (EL3) księżycowy, który stanowi niezależną część międzynarodowych działań związanych z eksploracją Księżyca i jest wszechstronnym systemem zaprojektowanym do obsługi różnych misji.