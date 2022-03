Inteligentne soczewki kontaktowe zapobiegają ślepocie związanej z cukrzycą

Retinopatia cukrzycowa to choroba, która pojawia się, gdy zmiany cukrzycowe uszkadzają naczynia krwionośne w oku, zmniejszając tym samym przepływ krwi do komórek nerwowych siatkówki. To stopniowo prowadzi do pogorszenia wzroku, a nawet ślepoty. Koreańscy naukowcy opracowali inteligentne soczewki kontaktowe, które zapobiegają retinopatii cukrzycowej i leczą jej początkowe stadia.

Istnieją metody leczenia retinopatii cukrzycowej, ale skupiają się one głównie na zmniejszeniu zapotrzebowania siatkówki na tlen i nie są nieinwazyjne. Jedna z technik wykorzystuje laser do wypalenia komórek nerwowych w obwodowej części siatkówki. Po takim zabiegu, tlen, który byłby przez nie wykorzystywany, może być pobrany przez inne komórki. Inna metoda polega na podaniu zastrzyku do gałki ocznej i wprowadzeniu leku, który ogranicza wzrost nowych naczyń krwionośnych.

Obie wspomniane metody są bolesne i potencjalnie obarczone powikłaniami. Dlatego naukowcy już od dłuższego czasu pracują nad metodami nieinwazyjnymi i techniką zwaną fotobiomodulacją, która polega na ekspozycji oka światłem dalekiej lub bliskiej podczerwieni. Powoduje to rozszerzenie naczyń krwionośnych oka i zwiększenie przepływu natlenowanej krwi.

Naukowcy z Uniwersytet Nauki i Technologii Pohang (POSTECH) pod kierownictwem prof. Sei Kwanga Hahna wiedzą, jak tego dokonać. Stworzyli specjalne elastyczne soczewki kontaktowe, które wykorzystują zjawisko fotobiomodulacji do leczenia retinopatii cukrzycowej.

Schemat działania soczewki

W badaniu przeprowadzonym na modelach zwierzęcych z cukrzycą naukowcy potwierdzili, że retinopatia cukrzycowa nie pojawiła się u zwierząt, które nosiły inteligentne soczewki kontaktowe przez 15 minut 3 razy w tygodniu przez 8 tygodni. Natomiast u zwierząt, które nie nosiły soczewek, choroba się pojawiła. Badania histologiczne rogówki i siatkówki potwierdziły, że terapia ta jest bezpieczna.

Co ciekawe, metodę fotobiomodulacji można połączyć z innymi użytecznymi funkcjami inteligentnych soczewek kontaktowych, m.in. monitorowania saturacji, tętna, bezsenności, depresji czy chorób okulistycznych. Osiągnięcia koreańskich uczonych opublikowano w czasopiśmie naukowym Advanced Science.