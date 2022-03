Fabryka Intela w Europie. Znamy wybrane państwo i szczegóły inwestycji w Polsce

W ciągu najbliższej dekady Intel zainwestuje całe 80 miliardów euro na rozszerzenie swojej działalności w Unii Europejskiej na znacznie większą skalę niż dotychczas. Ta kwota zostanie rozdysponowana na całą działalność firmy, co dotyczy badań i rozwoju przez produkcje i na sferze logistycznej kończąc. Dowiedzieliśmy się wreszcie, że supernowoczesna fabryka Intela w Europie powstanie w Niemczech, ale też poznaliśmy szczegóły inwestycji firmy, które trafią również do Polski.

Intel działa w Europie od ponad 30 lat, obecnie zatrudnia około 10000 osób w całej Unii Europejskiej, a w ciągu ostatnich dwóch lat Intel wydał ponad 10 miliardów euro na współpracę z europejskimi dostawcami. Produkcję swoich układów realizuje jednak głównie na terenie Stanów Zjednoczonych, co zmieni się do pewnego stopnia jeszcze tej dekady. Produkcja nowych Core w Europie odbije się nie tylko na dostępności procesorów i zmniejszeniu uzależnienia od fabryk spoza UE, ale też najpewniej cenach, które obniżą się przez brak potrzeby transportowania ich z innego kontynentu.

Powstanie nowa fabryka Intela w Europie, która razem z tą w Irlandii zapewni nam lepszy dostęp do technologii i produktów firmy

Najnowsze ogłoszenie skupiło się przede wszystkim na planie Intela co do zainwestowania początkowo 17 miliardów euro w wybudowanie najnowocześniejszej fabryki układów półprzewodnikowych w Niemczech. Mowa dokładnie o dwóch zakładach unikalnych na skalę światową w Magdeburgu u naszych zachodnich sąsiadów, których planowanie już rozpoczęto, podczas gdy sama budowa ma ruszyć w pierwszej połowie 2023 roku, a uruchomienie produkcji w 2027 roku pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

Nasze planowane inwestycje to ważny krok zarówno dla Intela, jak i dla Europy. EU Chips Act umożliwi firmom prywatnym i rządom współpracę w celu radykalnego wzmocnienia pozycji Europy w sektorze półprzewodników. Ta szeroko zakrojona inicjatywa zwiększy innowacyjność europejskich badań i rozwoju oraz wprowadzi do regionu najnowocześniejszą produkcję z korzyścią dla naszych klientów i partnerów na całym świecie. Chcemy odegrać kluczową rolę w kształtowaniu cyfrowej przyszłości Europy w nadchodzących dziesięcioleciach – powiedział Pat Gelsinger, dyrektor generalny firmy Intel.

Najlepsze talenty, doskonała infrastruktura oraz rozwinięty ekosystem dostawców i klientów – te cechy sprawiły, że Intel uznał Niemcy za idealną lokalizację dla swojej fabryki. W ramach pierwszej 17-miliardowej inwestycji firma utworzy 7000 miejsc pracy w trakcie budowy, 3000 stałych miejsc pracy w dziale zaawansowanych technologii oraz dziesiątki tysięcy dodatkowych miejsc pracy u dostawców i partnerów. Dodatkowo firma ma zamiar zainwestować kolejne 12 mld euro w swoją placówkę w Irlandii, podwajając powierzchnię produkcyjną, aby wprowadzić technologię procesową Intel 4 do Europy i rozszerzyć usługi odlewnicze.

To jednak nie koniec inwestycji, bo Intel ma też w planach stworzenie nowego centrum badawczo-rozwojowego i projektowego we Francji oraz dalsze inwestycje w badania i rozwój, produkcję i usługi odlewnicze w Irlandii, Włoszech, Polsce i Hiszpanii. W sumie Intel planuje wydać ponad 33 mld euro na te inwestycje, z czego w naszym kraju dotyczy to powiększenie laboratoriów firmy w Gdańsku o 50% do 2023 roku. Cel? Opracowywanie rozwiązań w dziedzinie głębokich sieci neuronowych, dźwięku, grafiki, centrów danych i przetwarzania w chmurze.