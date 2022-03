Dron z bronią od izraelskiej firmy. Golden Eagle to ponoć pierwszy taki dron na świecie

Izraelska firma Steadicopter we współpracy z Smart Shooter zapewniła światu wyjątkowy system uzbrojenia Golden Eagle. Dlaczego wyjątkowy? Bo to ponoć jedyny taki na świecie dron z bronią, który dzięki swojej nowoczesnej wieżyczce jest „pierwszym w historii bezzałogowy śmigłowcem z możliwością precyzyjnego trafiania w cele”.

Golden Eagle, to dron z bronią od izraelskiej firmy

W skrócie? To dron przyjmujący postać helikoptera, do którego przyczepiono broń palną. Nie jest to pierwszy i zdecydowanie nie będzie to ostatni sprzęt tego typu, ale Steadicopter słusznie uważa, że dzieło Golden Eagle jest wyjątkowe w segmencie dronów, które wykorzystują charakterystyczne dla śmigłowca wirniki. Opiera się na sprawdzonej już w boju platformie Black Eagle 50E i wykorzystuje technologię opartą na sztucznej inteligencji oraz system SMASH Dragon wspomnianej firmy Smart Shooter.

Zanim jednak przejdziemy do śmiercionośnego systemu, zatrzymajmy się na samym dronie, który jest lekki, niezwykle ekonomiczny, prosty w obsłudze i tym samym łatwy w konserwacji. Może startować i lądować w pionie, a dzięki ogólnej konstrukcji potrafi latać przez długi czas i na duże odległości. Jednak najwięcej uwagi i tak przykuwa SMASH Dragon.

Po zamontowaniu SMASH Dragon na Golden Eagle otrzymuje się nie tylko „drona z bronią”, ale kompleksowy system na bazie sztucznej inteligencji. Na poletku fizycznym wieżyczka, która może sięgnąć po m.in. karabiny szturmowe czy snajperskie, posiada specjalny podsystem stabilizacji z opatentowanymi algorytmami wykrywania i śledzenia celów oraz wyrafinowanymi możliwościami wizji komputerowej.

Wykorzystując sztuczną inteligencję, wizję komputerową i zaawansowane algorytmy, technologia SMASH firmy Smart Shooter zwiększa skuteczność każdej misji dzięki możliwości precyzyjnego atakowania i rażenia celów naziemnych, powietrznych i morskich, zarówno statycznych, jak i ruchomych, podczas operacji dziennych, jak i nocnych. Nasza lekka, zrobotyzowana broń SMASH Dragon może być stosowana na różnych bezzałogowych platformach powietrznych i jesteśmy zaszczyceni współpracą z firmą Steadicopter i wspólnym oferowaniem systemu Golden Eagle RUAS – powiedział Dr Abraham Mazor, VP Marketing & Business Development w Smart Shooter.

To właśnie one umożliwiają oddanie precyzyjnych wystrzałów w statyczne i ruchome cele. Tymi zajmuje się sztuczna inteligencja, która zapewnia doskonałą świadomość sytuacyjną oraz autonomiczną klasyfikację i śledzenie wielu celów. W praktyce zdalnie sterowany system uzbrojenia namierza cel, śledzi go i na polecenie operatora pozwala oddać celny strzał. Dzięki rozbudowanej bazie danych, system autonomicznie identyfikuje i rozróżnia różne typy celów niezależnie od domeny, ich stanu, pogody i pory dnia.