Jakość ekranów E Ink znacząco wzrosła. Kolory elektronicznego papieru wreszcie nie wyglądają na wyblakłe

Elektroniczny papier, czyli ekrany E Ink, to świetne rozwiązanie stosowane w czytnikach książek i dokumentów, czy nawet wyświetlania informacji w sklepach z racji swojej trwałości i niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednak ta technologia wyświetlaczy ma swoje bolączki… które właśnie zażegnała do pewnego stopnia firma E Ink Holdings, prezentując światu E Ink Gallery Plus, podbijający ogólną jakość ekranów E Ink.

Nowy model wyświetlacza na bazie „elektronicznego papieru” znacząco poprawił jakość ekranów E Ink pod kątem kontrastu i kolorów

Po 8 latach rozwoju technologii E Ink pod kątem koloru (te ekrany służą głównie do wyświetlania skali szarości) wreszcie firma sprawiła, że poszczególne sekcje i barwy nie wyglądają już, jakby były wyblakłe i niewyraźne. W rzeczywistości kolory na E Ink wyglądały do tej pory na pozbawione „życia” w porównaniu z ekranami LCD czy OLED, ale firma poprawiła tę kwestię, poprawiając zarówno kolor, jak i kontrast w najnowszej generacji swojej platformy Advanced Color ePaper.

Czytaj też: Nowy standard zasilaczy. Intel zaprezentował specyfikację ATX 3.0 i ATX12VO 2.0

Wprawdzie konsumenckie czytniki nadal będą sprowadzały się w głównej mierze do modeli wyświetlających głównie czerń i biel (oraz wszystko pomiędzy), to te związane ze sklepami znacznie skorzystają na technologii Advanced Color ePaper. Stosowane nierzadko jako reklamy, czy menu w restauracjach, bardziej wyraziste ekrany pod kątem kolorów nie tylko są wyraźniejsze, ale też bardziej przyciągają wzrok.

Czytaj też: Skuteczność DirectStorage w Forspoken. Jak bardzo technologia Microsoftu przyspiesza wczytywanie?

Jak to działa? Firma e Ink postanowiła połączyć cztery pigmenty barwne na każdym pikselu, aby uzyskać „gamę kolorów idealnie sięgającą 60000”. Wykorzystała też współczynnik kontrastu zwiększony o 40% w porównaniu z poprzednią generacją, co w połączeniu ma zapewnić ogólny wygląd porównywalny z kolorowymi wydrukami.

Czytaj też: Szczegóły Intel Xe Super Sampling. To odpowiedź na DLSS i FSR od Niebieskich

Technologia ta nie została jeszcze opracowana z myślą o zastosowaniu w czytnikach elektronicznych, ale z czasem takie postępy mogą się pojawić. Celem końcowym jest zastąpienie drukowanych plakatów używanych do wyświetlania reklam i informacji, dlatego nie znamy ceny, ale wiemy, że E Ink Gallery Plus jest dostępny w wielu różnych rozmiarach.