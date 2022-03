Test pamięci DDR5 Kingston Fury Beast 2x 16 GB 5200 MHz CL40

Kingston Fury Beast 2x 16 GB 5200 MHz CL40 to kolejne pamięci DDR5, które mam okazję testować. Jak wypadną na tle konkurencji?

Specyfikacja Kingston Fury Beast 2x 16 GB 5200 MHz CL40

Pamięci otrzymujemy zapakowane w standardowe pudełko, w którym nic więcej nie ma. Tutaj warto jedynie zwrócić uwagę na gwarancję, która jest wieczysta.

Otrzymane moduły taktowane są 5200 MHz i mają opóźnienia CL 40-40-40-80. Jak zawsze w sprzedaży macie też inne modele do 6000 MHz. Testowany sprzęt to konfiguracja 2x 16 GB. Tutaj również w sprzedaży powinniście znaleźć inne warianty.

Czytaj też: Test pamięci DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36

Thaiphoon Burner ponownie nie był w stanie prawidłowo odczytać pamięci, stąd screeny z CPU-Z. Zestaw Kingston Fury działa z napięciem 1,25 V. Wysokość modułów to ok. 36 mm -są one naprawdę niskie. Dzięki temu nie powinno być problemów dotyczących kompatybilności z AiO montowanym na górze obudowy. Producent przygotował też dwa profile XMP 3.0, więc bez problemów odpowiednio ustawicie kości w BIOS płyty głównej. Kingston Fury Beast 2x 16 GB 5200 MHz CL40 będzie pracował w trybie Gear 2. Za same kości odpowiada Micron.

Testowane moduły są całe czarne i mają tylko srebrne wstawki z nazwami serii. Wygląda to elegancko, ale w obudowie z oknem po prostu one znikną. Jeśli jednak nie zależy Wam na podświetleniu to nie mam tutaj nic do zarzucenia.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Maximus Z690 Apex Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC Dysk Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Kingston Fury Beast 2x 16 GB 5200 MHz CL40

Testy przeprowadziłem po włączeniu profilu XMP w BIOS. Wykorzystałem tutaj Cinebench R23 – test jednowątkowy i wielowątkowy. W przypadku 7-zip sprawdziłem ile trwa pakowanie 1353 plików o wadze 2,92 GB oraz 1 pliku o wadze 9,31 GB. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W Corona Benchmark i V-Ray Benchmark wykorzystałem testy udostępnione przez producentów. W AIDA64 sprawdziłem wydajność w 4 dostępnych benchmarkach.

W dalszym etapie sprawdziłem wydajność w 3DMark Fire Strike oraz Time Spy. Wykorzystałem także cztery gry działające w rozdzielczości 1920 x 1080. W Total War Saga: Troy wybrałem benchmark Siege i ustawienia Ultra. Far Cry 6 to również test wbudowany i ustawienia Ultra. W Civilization VI ponownie ustawienia to ultra i wybrałem benchmark graficzny. W przypadku Shadow of the Tomb Raider ustawienia to Najwyższe, a testy przeprowadziłem w lokacji Kuwak Yaku.

Pamięci plasują się oczywiście niżej niż modele G.Skilla. Różnice w stosunku do DDR4 również nie są w większości przypadków wybitnie wielkie. Szkoda więc, że przy 5200 MHz pamięci nie mają niższych opóźnień.

Podkręcamy Kingston Fury Beast 2x 16 GB 5200 MHz CL40

OC wykonałem po podniesieniu napięcia VDD i VDDQ do 1,30 V i przy zachowaniu fabrycznych opóźnień. Udało mi się tylko lekko podkręcić pamięci do 5400 MHz. Wynik nie jest więc imponujący.

Różnice w stosunku do braku OC są niskie i tak naprawdę zbyt wiele nie jesteście w stanie zyskać. Szkoda, bowiem moduły G.Skilla oparte o kości Samsunga podkręcały się znacznie lepiej.

Czytaj też: Test pamięci DDR4 PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 2x 8 GB 4000 MHz CL18

Test Kingston Fury Beast 2x 16 GB 5200 MHz CL40 – podsumowanie

Kingston Fury Beast 2x 16 GB 5200 MHz CL40 kupicie za ok. 1300 zł. Biorąc pod uwagę wszystkie moduły DDR5 wcale nie jest to wysoka cena, ale jest oczywiście znacznie wyższa od DDR4. Jeśli macie płytę obsługującą kości DDR5 i nie chcecie wydawać pieniędzy na szybsze kości (potrzebujecie po prostu podstawowych, aby całość działała) to powinniście być zadowolenie z zakupu. Nie liczcie jednak na duże OC, bowiem tutaj potencjał jest naprawdę mały. Nadal jednak różnica w cenie w stosunku do 2x 16 GB DDR4 (podstawowe modele 3600 MHz kupicie nawet poniżej 650 zł) jest zbyt wysoka w stosunku do różnicy w wydajności. Oczywiście wpływ tutaj mają Geary, ale z tym nic nie zrobimy.

Pamięci warto więc rozważyć, jeśli musicie oprzeć zestaw o płytę obsługującą taki rodzaj RAM, a nie chcecie wydawać na nie znacznie większych pieniędzy. No i oczywiście nie planujecie ich podkręcać. W takim przypadku będziecie z nich na pewno zadowoleni. Warto też jeszcze trochę poczekać, aż wszystkie modele DDR5 po prostu będą miały niższe ceny.