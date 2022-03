Test chłodzenia MSI MEG CoreLiquid S360

MSI MEG CoreLiquid S360 to jedno z najdroższych AiO dostępnych w sklepach. Co ciekawego ono oferuje i czy okaże się warte swojej ceny?

Co otrzymujemy wraz z MSI MEG CoreLiquid S360?

W pudełku oprócz samego AiO znajdziemy zestaw montażowy oraz instrukcję. Pasta jest nałożona bezpośrednio na procesor, co akurat jest minusem. Po zestawie w takiej cenie oczekiwałbym dodanej tubki z pastą, która pozwoliła by na kilkukrotny montaż chłodzenia. Szkoda też, że sam backplate jest plastikowy a nie metalowy. Na plus należy za to uznać dołączony montaż pod LGA1700.

Specyfikacja MSI MEG CoreLiquid S360

Chłodnica ma wymiary 394 x 120 x 27 mm i została wykonana z aluminium. Wychodzą z niej dwa węże o długości 400 mm i bardzo dobrej elastyczności. Połączenie z blokopompką jest ruchome, więc tutaj również nie będzie problemów.

Na blokopompce znajduje się 2,4 calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 320 x 240 i jasności 500 nitów. Może on pokazywać informacje o sprzęcie, wyświetlać GIFy, zdjęcia czy informacje o pogodzie. Sterujecie nim poprzez oprogramowanie MSI – możliwości są więc naprawdę spore. Kolejna rzecz to 60 mm wentylator VRM o prędkości 4000 RPM. Pozwoli on schłodzić okolice procesora, co z pewnością sprawdzę w testach. Sama pompka pracuje z maksymalną prędkością 2800 RPM i głośnością 21,2 dBA. Podstawka bloku jest miedziana.

Z blokopompki wychodzi też sporo kabli. Są złącza pod wentylatory montowane na chłodnicy, złącze 3 pin mocowane pod CPU Fan, złącze SATA oraz USB 2.0. To ostatnie służy do komunikacji z oprogramowaniem i powinno być podłączone pod płytę główną. Dzięki niemu będziecie mogli spokojnie sterować obrotami wszystkich wentylatorów, wyświetlaczem czy ogólnym działaniem AiO.

Dołączone wentylatory to trzy modele MEG Silent Gale P12. Ich maksymalna prędkość wynosi 2000 RPM, przepływ powietrza 56,2 CFM, ciśnienie 2,21 mmH2O, a głośność 22,7 dBA. Są one oparte o łożysko HDB. Z każdego wentylatora wychodzi jeden kabel 4-pin PWM. Śmigła są dobrze wykonane i nie mają żadnego podświetlenia.

Czytaj też: Test wentylatorów Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB Value Pack

Wygląd i montaż MSI MEG CoreLiquid S360

Całość roboty robi wyświetlacz. Wygląda to świetnie, a jego możliwości są naprawdę spore. Same wentylatory nie mają podświetlenia i znikną w obudowie z oknem, ale jeśli szukacie AiO ze sporym wyświetlaczem to z pewnością MSI MEG CoreLiquid S360 Wam się podoba. W oprogramowaniu możecie też zmienić kierunek wyświetlania, więc AiO możecie zamontować w dowolnej orientacji.

Montaż jest naprawdę prosty. Do backplate przykręcacie śruby dystansowe, na to nakładacie blokopompkę i przykręcacie. Szkoda tylko, że backplate jest plastikowy i sprawia wrażenie naprawdę podatnego na złamania.

Zebrane najważniejsze parametry MSI MEG CoreLiquid S360

Wymiary chłodnicy: 394 x 120 x 27 mm

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 3x MEG Silent Gale P12

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2000 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 56,2 CFM

Maksymalne ciśnienie: 2,21 mmH2O

Maksymalna głośność: 22,7 dBA

Wymiary blokopompki: 95 x 95 x 54 mm

Maksymalna prędkość pompki: 2800 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 2011/2011-3/2066; AMD: AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2SocketTR4/sTRX4/SP3

Gwarancja: 3 lata

Cena: ok. 1360 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy MSI MEG CoreLiquid S360

Bez OC chłodzenie prezentuje bardzo dobrą wydajność. Znajduje się ono w czołówce na wszystkich sprawdzanych obrotach.

Po OC jest nadal bardzo dobrze. MSI MEG CoreLiquid S360 ponownie jest w czołówce, choć trochę słabiej wypada na 800 RPM. Nie zmienia to jednak faktu, że wydajność jest znakomita.

Kultura pracy to kolejny plus. Na maksymalnych obrotach jest głośno, ale konkurencja potrafi znacznie gorzej wypadać. Na 1200 RPM jest już znakomicie, a na 800 RPM jest bardzo blisko idealnej ciszy.

Wentylator wyłączony Wentylator włączony

Czujnik na płycie pokazywał kolejno 64°C/54°C. Wentylator na blokopompce pozwala więc na widoczne obniżenie temperatur sekcji zasilania. Różnice są spore i z pewnością takie rozwiązanie dobrze sprawdza się w praktyce. Minusem jest jednak głośność tego wentylatora – na maksymalnych obrotach z odległości 20 cm wynosi ona ok. 52 dBA, co może przeszkadzać.

Czytaj też: Test SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan

Test MSI MEG CoreLiquid S360 – podsumowanie

MSI MEG CoreLiquid S360 to bardzo drogie, ale też znakomite chłodzenie cieczą. Jedynym minusem jest plastikowy backplate i brak tubki z pastą termoprzewodzącą. Przy cenie ok. 1360 zł powinno to zostać zmienione. Poza tym nie dopatrzyłem się innych wad.

Chłodzenie świetnie wygląda głównie dzięki wyświetlaczowi IPS. Możecie na nim wyświetlić w zasadzie co chcecie i naprawdę w obudowie z oknem świetnie to się prezentuje. Ekranem, wentylatorami czy pompką możecie sterować poprzez oprogramowanie MSI, które działa bezproblemowo. Pamiętajcie tylko, że wymaga to podłączenia kabla USB 2.0 do płyty głównej.

W testach MSI MEG CoreLiquid S360 wypadł bardzo dobrze. Temperatury na wszystkich obrotach wentylatorów są bardzo dobrze i AiO jest w czołówce testowanych przez nas zestawów. Głośność również jest niska w stosunku do konkurencji. Oczywiście na maksymalnych obrotach będziecie wszystko słyszeć, ale na niższych jest naprawdę dobrze.

W blokopompce znajduje się wentylator chłodzący sekcję zasilania płyty. Działa ona bardzo dobrze i wyraźnie zmniejsza temperatury okolic procesora. Szkoda tylko, że jest dosyć głośny na maksymalnych obrotach i tutaj trzeba będzie je ograniczyć.

MSI MEG CoreLiquid S360 jest jednym z najdroższych zestawów AiO w sklepach, ale uważam, że jest również jednym z najlepszych. Jeśli więc zależy Wam na wyświetlaczu i bardzo dobrej pracy to z pewnością będziecie zadowoleni z tego zakupu.

Przy okazji aktualnie trwa promocja MSI i możecie za darmo otrzymać kod do Assassin’s Creed Valhalla wraz z dodatkiem Dawn of Ragnarok. Więcej informacji znajdziecie tutaj.