Test SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan

SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan to jedne z nielicznych ciągle chłodzeń, które od nowości mają dostarczany montaż pod LGA1700. Jak się spiszą z i5-12600K i i7-12700K?

Co otrzymujemy wraz z SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan?

Na początek jedna uwaga – chłodzenia są identyczne, a jedyna różnica pomiędzy nimi to dodatkowy wentylator w wersji Dual Fan, o czym więcej w dalszej części tekstu.

Wraz z chłodzeniami otrzymujemy instrukcję, pastę Pactum PT-3, zestaw montażowy, gumki antywibracyjne, klipsy montażowe. Są więc podstawowe rzeczy, ale nic więcej kompletnie nie potrzeba do montażu chłodzeń. Warto też zwrócić uwagę na gwarancję, która wynosi aż 72 miesiące. Kolejny plus to dodany od nowości montaż pod LGA1700 – biorąc pod uwagę ciągle masę problemów z tym zdecydowanie ułatwia to życie.

Specyfikacja SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan

Zwykła wersja ma wymiary 159 x 144 x 107 mm, a Dual Fan 159 x 144 x 131 mm. Dodatkowy wentylator zmienia więc szerokość całości. Odnośnie wysokości jest jeszcze jedna kwestia. 159 mm dotyczy końca radiatora, a wentylator 140 mm będzie minimalnie nad niego wystawał po montażu. Natomiast SilentiumPC sprawdzało kompatybilność i nie powinno być problemów z obudowami deklarującymi 159 mm na chłodzenie. Jeśli traficie na jakiś problem to dajcie znać w komentarzach.

Za chłodzenie odpowiada sześć 6 mm ciepłowodów, które bezpośrednio dotykają procesora. Jest też 47 finów, które mają specjalny profil poprawiający wydajność. Sama konstrukcja jest stworzona tak, aby nie było konfliktu z pamięciami RAM. Całość jest dobrze wykonana, choć finy są jak zwykle dosyć delikatne. Chłodzenie powstało też przy współpracy z Synergy Cooling, co ma być gwarantem dobrej wydajności.

Tak jak wspominałem zwykła wersja ma dodany tylko 140 mm wentylator Fluctus 140 OS, a Dual Fan ma jeszcze w zestawie Fluctus L120 PWM. Oba oferują maksymalną prędkośc równą 1400 RPM i producent nie podaje tutaj dalszej specyfikacji. Wentylatory zasilane są ze złącza 4-pin PWM. Model 140 mm ma złącze męskie i żeńskie, co pozwala na podłączenie dwóch śmigieł do jednego złącza na płycie. Śmigła przy sygnale PWM poniżej 5% mogą całkowicie się wyłączać. Wtedy też jak sygnał sięgnie 10% to ponownie się włączają. Rozwiązanie jest bardzo fajne i pozwala na idealną ciszą przy niskich temperaturach procesora. Kolejny plus to gumowe, antywibracyjne elementy. Do modelu 140 mm trzeba je przyczepić, 120 mm ma je już zamontowane.

Wygląd i montaż SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan

Chłodzenie wygląda dobrze, a jeśli zależy Wam na ARGB to możecie kupić odpowiednią wersję. Plusem z pewnością są srebrne ciepłowody i górna nakładka, która zakrywa końcówki (konkurencja potrafi zaniedbać ten element). Całość może nie będzie się wyróżniała w obudowie z oknem, ale dla sporej ilości osób nieoczekujących podświetlenia jest to plus.

Montaż jest naprawdę prosty i nie będziecie mieli z tym problemów. Wreszcie jest metalowy backplate, a całość bardzo dobrze opisuje instrukcja. Uważajcie tylko na płyty główne – tutaj jest lista, na których chłodzenie może mieć problemy. Na redakcyjnym Z690 Aorus Ultra radiator opiera się na radiatorze M.2, ale bez problemów wszystko się mieści.

Zebrane najważniejsze parametry SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan

Wymiary: 159 x 144 x 107 mm / 159 x 144 x 131 mm

Waga: 766 g / 890 g

TDP: 220 W

Rodzaj wentylatorów: 1x 140 mm/ 1x 140 mm + 1x 120 mm

Maksymalna prędkość wentylatora: 1400 RPM / 1400 RPM + 1400 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: b.d.

Maksymalne ciśnienie: b.d.

Maksymalna głośność: b.d.

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 2066 / 2011-3 / 2011; AMD: AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1

Gwarancja: 72 miesiące

Cena: ok. 189 zł / ok. 219 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-12600K / Intel Core i7-12700K Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z690 Aorus Ultra Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Pamięć RAM Kingston Fury 2x 16 GB 5200 MHz CL40 M.2 Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy

Testy przeprowadziłem przy domyślnych ustawieniach procesorów. Jedyne co włączyłem to profil XMP w BIOS.

Chłodzenia nawet na 800 RPM zapewniają bardzo dobre wyniki. Na maksymalnych obrotach jest już znakomicie i można się pokusić nawet o małe OC procesora. Różnica pomiędzy zwykłą wersją a Dual Fan to ok. 1°C przy wyższych obrotach i ok. 2°C przy niższych.

Procesor i7-12700K jest już bardziej wymagający, choć nawet na 800 RPM żaden z rdzeni nie osiągnął 100°C. Natomiast przy tym CPU warto zdecydowanie postawić na wyższe obroty wentylatorów, bowiem temperatury będą bardziej akceptowalne. natomiast nie mam wątpliwości, że również z taką konstrukcją bez OC Fortis 5 nie będzie miał problemów.

Na maksymalnych obrotach jest naprawdę nieźle. Fortis 5 Dual Fan będzie słyszalny, ale jest to bardzo dobry wynik. Oba chłodzenia już na 1200 RPM są ciche, a na 800 RPM nawet ich nie usłyszycie.

Test SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan – podsumowanie

SilentiumPC Fortis 5 kosztuje ok. 189 zł, a Fortis 5 Dual Fan ok. 219 zł. Oba chłodzenia mają długą gwarancję, są dobrze wykonane, producent pomyślał o nakładce na górne finy oraz mają dołączony montaż pod LGA1700, który jest stosunkowo prosty. Najważniejsza jest jednak wydajność i kultura pracy, a tutaj za taką kwotę ciężko znaleźć coś lepszego.

Oba modele bez problemów radzą sobie z i5-12600K i i7-12700K zapewniają odpowiednie temepratury. Różnica pomiędzy zwykłą wersją a Dual Fan jest mała na wyższych obrotach i trochę powiększa się przy niższych. Różnica w cenie nie jest duża i sami musicie zdecydować, czy rzeczywiście warto dołożyć do modelu z dwoma wentylatorami. Fortis 5 jest też naprawdę cichym chłodzeniem, Dual Fan jest nieznacznie głośniejszy, ale pod tym względem oba wypadają świetnie.

SilentiumPC Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan to zdecydowanie najlepsze modele w swoich cenach i inni producenci muszą obniżyć ceny swoich konstrukcji, albo zaprezentować stosowną konkurencję. Pamiętajcie tylko, żeby przed zakupem sprawdzić czy nie będzie konfliktu z Waszą płytą główną, poza tym pozostaje mi tylko nagrodzić chłodzenia dwoma znaczkami.

Za dostarczenie Intel Core i7-12700K dziękuję sklepowi X-Kom.