OPPO powiększa serię K. Oto OPPO K10

OPPO wprowadza na rynek kolejnego przedstawiciela serii K. Średniopółkowy (prawie budżetowy) OPPO K10 nie ma już przed nami żadnych tajemnic. Przyjrzyjmy się więc jego specyfikacji i cenie.

Ilość przecieków, jakie na temat OPPO K10 pojawiły się w ostatnim czasie sprawiła, że premiera stała się jedynie formalnością, podczas której ujawniono szczegóły dotyczące dystrybucji i cen. Specyfikacja tego modelu była nam właściwie już znana, choć oczywiście teraz wszelkie przecieki zostały potwierdzone oficjalnie.

Co do zaoferowania ma OPPO K10?

Model K10 to typowy średniak, choć taki z raczej niższej półki. Nie wyróżnia się też jakoś przesadnie na tle konkurencji, ale jego design jak i specyfikacja, mogą przynieść nam na myśl realme 9i. Oba modele są do siebie bardzo podobne. W przypadku nowego przedstawiciela serii K OPPO postawiło na elegancki, prosty design z rzucającą się w oczy wyspą aparatów umieszczoną na prostokątnym, wyróżniającym się teksturą module z logo „10-K Super Performance” po prawej stronie. Po lewej zaś umieszczono potrójny zestaw aparatów z jednostką główną 50 Mpix, czujnikiem głębi 2 Mpix i obiektywem makro również o rozdzielczości 2 Mpix. Aparat do selfie, znajdujący się w okrągłym otworze oferuje 16 Mpix.

Smartfon napędzany jest przez układ Qualcomm Snapdragon 680 z dwoma wariantami pamięci RAM – 6 lub 8 GB – i 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Za zasilanie OPPO K10 odpowiada bateria o pojemności 5000 mAh obsługująca szybkie ładowanie z mocą 33 W. Nie zabrakło tutaj WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C i gniazda słuchawkowego 3,5 mm.

6,5-calowy wyświetlacz LCD IPS ma rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Czytnik linii papilarnych został zintegrowany z przyciskiem zasilania znajdującym się po prawej stronie. Urządzenie wejdzie do sprzedaży z Androidem 12 i nakładką ColorOS 11.1.

Ile kosztuje OPPO K10?

Smartfon wejdzie do sprzedaży od 29 marca w cenie: