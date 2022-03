Przymierzacie się do kupienia DDR3? Spieszcie się, bo ceny pamięci starszej generacji czekają wzrosty

W starsze zestawy komputerowe opierające się na płytach głównych i procesorach zgodnych ze standardem DDR3, mogą wkrótce uderzyć wzrosty kosztu modernizacji na poletku samej pamięci operacyjnej. Powód? Zaczynie brakować DDR3 na rynku, a tak przynajmniej twierdzi firma TrendForce, zajmująca się badaniem rynku, która zauważyła „gwałtownie kurczącą się podaż” pamięci RAM DDR3 w segmencie konsumenckim, przez co w nadchodzącym kwartale ceny pamięci DDR3 mogą wzrosnąć nawet o 5%.

Podaż DDR3 na rynku czekają spadki. To może zwiastować wysokie ceny

Pewne jest, że najwięksi gracze na rynku DDR3, czyli m.in. Samsung i SK Hynix, powoli obierają kurs na całkowite zakończenie produkcji DDR3 i ogłoszenie statusu EOL (End of Life) na korzyść DDR5. Obecnie ograniczają ich produkcję i tylko Micron wyłamuje się z tego trendu, chcąc produkować DDR3 przynajmniej do 2026 roku. Z kolei mniejsi producenci tego standardu pamięci nie mają zamiaru zwiększać mocy przerobowych na liniach produkcyjnych, co sprawi, że podaż w nadchodzących miesiącach znacząco spadnie i żadna firma nie „załata” powstałej luki.

Czytaj też: Alder Lake wspierają ECC, ale tego nie wykorzystacie. Intel zablokował to na chipsetach innych niż W680

Wiadomo też, że sklepy i magazyny odegrają ogromną rolę w nadchodzących miesiącach, bo mogą wykorzystać je z głową, czyli robiąc odpowiednie zapasy na nadchodzące „chude czasy”. Wbrew pozorom, ten starszy standard pamięci jest nadal popularny i nie chodzi tylko o stricte komputery, ale też dekodery czy urządzenia sieciowe.

Obecnie jednak trudno narzekać na ceny DDR3, bo najtańsze można kupić już za 20 zł, gwarantując sobie dodatkowe 2 GB RAMu. Ponad dwa razy więcej należy wydać na 4 GB moduły i nawet 130/150 złotych za 8 GB kości. To jednak może zmienić się w ciągu nadchodzących miesięcy i choć nie mówimy tutaj o katastrofie cenowej, to przy masowym ulepszaniu kilkudziesięciu zestawów, różnica cenowa może stać się zauważalna.

Czytaj też: Wszystko co wiemy o GeForce RTX 4000. Kwestia pamięci, GPU i daty premiery

Warto jednocześnie pamiętać o problemie dobierania modułów do danych sprzętów. Mam nadzieję, że nie muszę przypominać o konfliktach kompatybilności między różnymi DDR3? Nie chodzi tutaj nawet o producenta czy rodzinę produktów, a bezpośrednio same moduły, których różna specyfikacja może zarówno powodować problemy już przy uruchomieniu komputera albo sprawić, że sprzęt będzie mniej stabilny.