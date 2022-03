Rosja prosi o pomoc. Apel wystosował szef tamtejszej agencji kosmicznej

Po tym, jak Rosjanie, z Dmitrijem Rogozinem włącznie, wskazywali na problemy, jakich doświadczy ISS bez ich pomocy, przyszła pora na zmianę retoryki.

Nietrudno odnieść wrażenie, że cała sprawa przypomina mema pt. chcesz coś z Avonu? Sam Rogozin pozostawał bowiem niezwykle krytyczny wobec nakładanych przez Zachód sankcji. Sugerował nawet, iż pozbawiona wsparcia Rosjan Międzynarodowa Stacja Kosmiczna może opuścić orbitę okołoziemską i rozbić się na przykład na terenie Europy bądź Stanów Zjednoczonych.

Wygląda jednak na to, że sytuacja nieco przerosła Rosjan oraz Roskosmos. Tamtejsza agencja wysłała bowiem pisma do NASA, CSA (Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej) oraz ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) z żądaniem zniesienia sankcji wobec rosyjskich przedsiębiorstw. Sytuację opisał na Twitterze właśnie Rogozin.

Rosja odpowiada m.in. za korekty kursu ISS przemieszczającej się po orbicie

Jeśli chodzi o ryzyko utraty kontroli nad Międzynarodową Stacją Kosmiczną, to nie wydaje się ono realne. Nawet gdyby Rosjanie przestali udzielać w tym zakresie wsparcia., to pomoc zaoferował Elon Musk i jego SpaceX. Przed kilkoma dniami do sieci trafił też film, który sugerował, że rosyjski segment ISS może zostać odłączony, a kosmonauci z tego kraju mieliby całkowicie opuścić Stację. Tego typu informacje nie zostały potwierdzone i wydają się elementem propagandy, a nie realnych planów.

Z drugiej strony, widząc, jak zmieniło się podejście twardego i nieustępliwego wcześniej Rogozina, można mieć nadzieję co do skuteczności sankcji nałożonych na Rosję. Co ciekawe, pojawiły się nawet pogłoski o tym, że na pracowników Roskosmosu nałożono zakaz zagranicznych wyjazdów. Miałoby to być podyktowane minimalizowaniem ryzyka ich ewentualnej ucieczki.