Satelity obserwacyjne dla Polski. Podpiszemy umowę z Francją na satelity ze stacją odbiorczą

Minister Obrony Narodowej Polski poinformował właśnie o planie zwiększenia zdolności rozpoznawczych z orbity naszego kraju. W tym celu do końca czerwca nasz kraj podpisze umowę z Francją, na mocy której zostaną zakupione dwie satelity obserwacyjne dla Polski, którym będzie towarzyszyć stacja odbiorcza.

Chociaż szkoda, że tego typu zamówienia nie spadają do sektora polskich firm, które w celu wyniesienia wcześniej zaprojektowanych satelitów na orbitę mogłyby skorzystać z oferty USA, to może w przyszłości nie będziemy musieli sięgać po zasoby innego państwa i napychać jego kieszeni. Zwłaszcza że 24 czerwca 2021 roku zawarto porozumienie w kwestii stworzenia konstelacji mikrosatelitów do realizacji misji obserwacji Ziemi na potrzeby sektora bezpieczeństwa i obronności.

Stacja odbiorcza i dwie satelity obserwacyjne dla Polski wzmocnią nasze zdolności w zakresie obserwacji Ziemi

Co wynika ze wspomnianej zapowiedzi ministra Mariusza Błaszczaka? Niewiele, bo grafice autorstwa Airbus Defence and Space towarzyszy głównie dumna wzmianka o „zwiększeniu zdolności rozpoznawczych Wojska Polskiego”. Dodatkowo ujawnia zamiar podpisania umowy z „partnerami z Francji” na zapewnienie stacji odbiorczej na terenie Polski oraz dostawy (czyt. wystrzelenia na orbitę) wspomnianych dwóch satelitów obserwacyjnych. Ma to nastąpić do czerwca bieżącego roku.

Czytaj też: Ukraińcy trafili rosyjski kuter Raptor. Nowoczesny, szybki i zwrotny, ale i tak wrażliwy na stare pociski

Te najnowsze satelity będą wchodzić w skład szerszej konstelacji, co sugeruje, że tego typu inwestycja o nieznanym obecnie poziomie i skali, nie będzie ostatnią. Zwłaszcza że może zostać podpięta pod Plan Modernizacji Technicznej zaplanowany na lata 2021-2035, w którym to zapisano także konieczność zakupu samolotów rozpoznawczych i właśnie własnej sieci satelitów oraz mikrosatelitów.

Zwiększamy zdolności rozpoznawcze #WojskoPolskie. Jeszcze w tym półroczu podpiszemy umowę z naszymi partnerami z Francji na 2 satelity obserwacyjne wraz ze stacją odbiorczą w Polsce, które wejdą w skład szerszej konstelacji satelitarnej obserwacji Ziemi. pic.twitter.com/aTaMIQxpNj — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 23, 2022

Czytaj też: Znamy uzbrojenie fregat Miecznik. Po co sięgną Arrowheady 140 dla Polski?

Oczywiście te satelity nie będą też pierwszymi „na służbie Polski”, bo obecnie nasz kraj włada COSMO-SkyMed, czyli systemem obserwacji włoskich satelitów radarowych pierwszej generacji. To owoc współpracy z 2010 roku, która następnie została rozszerzona o współpracę w 2014 roku i która nie była jedyną w ostatnich latach.

Czytaj też: System walki elektronicznej Krasukha-4 przejęty przez Ukrainę. To najpewniej najważniejsza zdobycz do tej pory

W 2021 roku podpisaliśmy umowę w wysokości 388 tysięcy złotych brutto na dostęp do satelitów optycznych Pleiades ze spółką Airbus Poland. Nieco wcześniej podpisano też umowę na wykonanie do 38 kompletów usług optoelektronicznych satelitarnych danych obrazowych ze spółką Astri Polska.