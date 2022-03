Nowy system deFNder od FN Herstal ma zwalczać wrogie drony. Demonstracje to potwierdziły

Podczas ćwiczenia NATO NonLethal Technology Excercise, które miało miejsce od 4 do 24 marca na włoskiej wyspie, spółka FN Herstal z Belgii sprawdziła w praktyce nowy system deFNder, demonstrując możliwości swojego dzieła w praktyce. Ten ma za zadanie zwalczać wrogie drony, czyli realnie wysokie zagrożenie, którego można się obawiać nie tylko podczas wojny i na froncie.

Belgijska spółka FN Herstal zademonstrowała swój nowy system deFNder podczas ćwiczeń

O demonstracji dowiedzieliśmy się oficjalnie dopiero 29 marca i choć te ponoć zakończyły się sukcesem (pokazały deFNder w dobrym świetle), to firma nie postarała się o szczegółowe informacje na ten temat i tym bardziej jakiekolwiek nagrania. Wiemy tylko tyle, że ćwiczenie zostało poświęcone udowodnieniu skuteczności deFNder co do zwalczania małych, aerodynamicznych i stosunkowo wolnych celów (LSS – Low, Slow and Small).

Czytaj też: Polska amunicja krążąca Warmate. Jeśli kojarzycie drony Switchblade, to ten materiał jest dla Was

Podczas ćwiczenia system deFNder zamknięto w kontenerze, w którym znalazła się para operatorów, odpowiadających za obsługę całości, czyli głównie podejmowanie decyzji. DeFNder w oryginale operuje na szeregu czujników RF oraz radarów. Wykryte cele za pośrednictwem czujników RF oraz radarów są wyświetlane na dwuwymiarowej mapie, co ma „przyspieszać proces podejmowania decyzji o znaczeniu krytycznym”.

Czytaj też: Korea Południowa wystrzeliła pocisk Haesung II. To odpowiedź na działania Korei Północnej

Te decyzje sprowadzają się do zaatakowania wrogich obiektów jednym z dwóch efektorów (miękkim lub twardym), nad którymi pieczę stanowi ulepszony system kierowania ogniem do celów powietrznych i automatyczne wykrywanie za pomocą kamer optycznym. Pierwsze próby zażegnania zagrożenia można przeprowadzić efektorem miękkim, czyli zagłuszaczem sygnału. Jeśli ten okaże się niewystarczający, do gry wkroczą cięższe działa.

Czytaj też: 33000-kilogramowe działo morskie OTO 127/64 LW Vulcano trafi na pokład niemieckich fregat F126

W wersji deFNder Light może to być salwa z 5,56- lub 7,76-mm karabinu maszynowego FN Minimi lub 7,62-mm karabinu maszynowego FN MAG. Wariant deFNder Medium można już uzbroić w potężniejsze sprzęty, bo oprócz wspomnianego karabinu FN MAG również 12,7-mm karabin maszynowy lub 40-mm granatnik automatyczny z programowalną amunicją.