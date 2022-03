Ujawniono specyfikacje i rendery Xiaomi 12 Ultra

Zaledwie wczoraj pisaliśmy Wam o przeciekach dotyczących opóźnienia premiery Xiaomi 12 Ultra, a dzisiaj dostaliśmy spory wyciek nie tylko specyfikacji tego modelu, ale również porcję nowych renderów.

Opóźnienie premiery Xiaomi 12 Ultra ma wynikać z faktu, że producent chce wprowadzić ten model na rynek z chipsetem Snapdragon 8 Gen 1+, który jeszcze nie został ogłoszony. Dlatego właśnie na jego debiut musimy jeszcze zaczekać przynajmniej kilka miesięcy, bo mówi się o końcu drugiego lub początku trzeciego kwartału tego roku.

Tymczasem czekając na to możemy skupić się na informacjach dotyczących specyfikacji tego ultraflagowca. Tę, wraz z renderami, ujawnił nam dzisiaj leakster @Shadow_leaks.

Co zaoferuje Xiaomi 12 Ultra?

Wiele z tych szczegółów specyfikacji poznaliśmy już wcześniej, bo o tym modelu mówi się już od dobrych kilku miesięcy. Wcześniej spodziewaliśmy się bowiem, że Xiaomi zaprezentuje go pod koniec grudnia, wraz z innymi urządzeniami z serii Xiaomi 12. Tak się oczywiście nie stało.

Nowy przeciek ujawnia, że smartfon będzie wyposażony 6,73-calowy wyświetlacz E5 AMOLED o rozdzielczości 2K, wykorzystujący technologię LTPO 2.0. ma też obsługiwać 10-bitową paletę kolorów i odświeżanie 120 Hz. Co prawda wedle tych informacji, napędzać ma go procesor Snapdragon 8 Gen 1, jednak to akurat kłóci się z pozostałymi informacjami, jakie wcześniej pojawiły się na temat modelu Ultra. Leakster nie wspomina o konfiguracji pamięci, ale wersja 12/256 GB jest raczej pewnikiem. Być może Xiaomi pokusi się o jeszcze większą ilość pamięci wbudowanej. Na pokładzie ma znaleźć się bateria o pojemności 5000 mAh, obsługująca szybkie ładowanie z mocą 120 W. Smartfon ma działać pod kontrolą Androida z nakładką MIUI 13.

Dowiedzieliśmy się również trochę o aparatach, które mają mieć podobną konfigurację, którą znamy z Xiaomi 11 Ultra. Nowy Ultra ma być wyposażony w czujnik główny 50 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpix i peryskopowy teleobiektyw 40 Mpix. Jeśli śledzicie doniesienia na temat tego modelu, to możecie zauważyć, że do tej pory była mowa o jednym aparacie o rozdzielczości 50 Mpix i dwóch 48 Mpix. Nie wiemy więc, która wersja jest prawdziwa. Widoczne powyżej rendery jednak nadal wskazują, na okrągłą wyspę aparatów, zajmującą niemal jedną trzecią tylnego panelu.