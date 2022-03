Xiaomi Civi 2 może zadebiutować już niedługo. Nie spodziewajmy się jednak zbyt dużych ulepszeń

We wrześniu ubiegłego roku Xiaomi wypuściło pierwszy smartfon Civi, kolejny model ze średniej półki. Teraz, jak głoszą najnowsze doniesienia, producent szykuje jego następcę, jednak ulepszeń względem pierwszej generacji może nie być tak dużo, jak byśmy oczekiwali.

Xiaomi Civi to typowy średniak, który jednak wyróżniał się bardzo przyjemnym dla oka wyglądem. Wyposażony został w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,55 cala, z rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Do tego jest również wsparcie dla HDR+. W zakrzywiony ekran wtopiono też czytnik linii papilarnych. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 778G wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Producent wyposażył go w baterię o pojemności 4500 mAh obsługującą szybkie ładowanie z mocą 55W.

Czytaj też: Jeszcze w tym roku OPPO wypuści na rynek dwa wyjątkowe składane smartfony

Z tyłu od razu rzuca się w oczy wyspa aparatów z jednostką główną 64 Mpix, obiektywem szerokokątnym 8 Mpix (pole widzenia 120 stopni) i obiektywem makro 2 Mpix. Z przodu zaś znalazła się matryca 32 Mpix (Samsung GD1) z podwójnym fleszem i wieloma funkcjami korzystającymi z AI.

Xiaomi Civi

Co zaoferuje Xiaomi Civi 2?

Jak już wypomnieliśmy, najnowszy przeciek zdradza szczegóły specyfikacji Civi 2, których w zasadzie nie ma zbyt wiele. Wedle znanego leakstera Digital Chat Station, ulepszenia względem poprzedniego modelu sprowadzą się w zasadzie do dwóch rzeczy – nowego procesora i systemu operacyjnego.

Czytaj też: Wygląda na to, że na Xiaomi 12 Ultra jeszcze sobie poczekamy

Snapdragon 778G zostanie zastąpiony swoją ulepszoną wersją – Snapdragon 778G+. Chip ten zapewnia 20% wzrost wydajności procesora i karty graficznej względem nieulepszonej wersji. Na pokładzie ma znaleźć się też MIUI 13, prawdopodobnie oparte na Androidzie 12. I to właściwie tylko tyle, bo bateria, aparaty i wyświetlacz mają mieć taką samą specyfikację co Xiaomi Civi. Możliwe nawet, że producent nie zmieni nawet jego wyglądu, a nawet jeśli, to zmiany w konstrukcji Xiaomi Civi 2 będą raczej niewielkie.