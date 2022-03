Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Wersja siódma, nieostateczna

To już siódma wersja projektu nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jeśli ktoś ma nadzieję, że jest to już wersja ostateczna i zaraz ruszy aukcja częstotliwości sieci 5G, jest w dużym błędzie.

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z kolejnymi poprawkami

Do treści najnowszej wersji projektu nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa dotarł Dziennik Gazeta Prawna. Tak jak w każdym poprzednim wariancie dokumentu, mamy zmiany dobre i faktycznie potrzebne, które przeplatają się z kontrowersjami.

Ważną i potrzebną zmianą jest wprowadzenie możliwości serwisowania i wymiany sprzętu dostawcy wysokiego ryzyka. Pokażmy to na konkretnym przykładzie. Jeśli premier (będący obecnie ministrem cyfryzacji), po konsultacji z Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa (któremu przewodniczy) uzna, że firma z Chin stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, obronności, życia i zdrowia ludzi lub porządku publicznego (na podstawie niezmiennie, głównie uznaniowych kryteriów), operatorzy będą musieli wymienić sprzęt dostawcy w ciągu 7 lat. Chyba że sprzęt znajduje się w infrastrukturze krytycznej, wtedy w ciągu 5 lat.

Zgodnie z nowymi zapisami, operatorzy w tym okresie będą mogli serwisować i wymieniać ten sprzęt na nowy, tego samego dostawcy. To szczególne ważne w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, bo pozwoli zachować ciągłość działania sieci.

Drugą ważną zmianą jest dopuszczenie operatorów do postępowania w sprawie uznania dostawcy, za dostawcę wysokiego ryzyka. Poprzednie wersje projektu zakładały, że cały proces odbywa się bez udziału głównych zainteresowanych, z kieszeni których będzie w końcu finansowana wymiana.

Operator sieci strategicznej i Polskie 5G

Operatorzy domagali się rozdzielenia przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa od zapisów dotyczących operatora sieci strategicznej i spółki Polskie 5G. Rząd jednak nie daje za wygraną, bo dzięki temu jest w stanie uzyskać większą kontrolę nad kolejną gałęzią gospodarki.

Przypomnijmy, że operator sieci strategicznej będzie świadczyć usługi dla służb i sektora publicznego. Nie wiadomo kto nim zostanie, ale wszystko doskonale wiedzą, że będzie to Exatel.

Spółka 5G ma świadczyć hurtowy dostęp do sieci w paśmie 700 MHz. 52% udziałów w spółce (po 26%) będzie miał operator sieci strategicznej oraz Polski Fundusz Rozwoju. Póki co pasmo pozostaje bezużyteczne, przynajmniej we wschodniej części kraju. Wynika to z tego, że z pasma korzystają m.in. białoruskie i rosyjskie systemy komunikacji wojskowej. Jaki rząd ma plan z tym związany, nie wiadomo. A raczej mało prawdopodobne jest, aby mur stawiany na granicy z Białorusią był w stanie zagłuszać sygnał ze wschodu.

Przypomnijmy, że bez nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nie ruszy aukcja częstotliwości sieci 5G. A zbliżamy się do II rocznicy anulowania jej pierwszej wersji. Czy częstotliwości zostaną rozdystrybuowane jeszcze w tym roku? Szanse na to sukcesywnie maleją.