Nadeszła nowa era gamingowych monitorów? Firma ViewSonic pokazała mobilny monitor VX1755

Firma ViewSonic ogłosiła premierę swojego nowego mobilnego monitora przeznaczonego dla graczy. Mowa o modelu VX1755, którego ViewSonic określa dumnie zalążkiem do rozpoczęcia nowej ery gamingowych monitorów. Skąd takie twierdzenie i czy ma w ogóle sens? O tym poniżej.

Mobilny monitor VX1755 od ViewSonic ma wnieść rynek w nową erę. Na ten moment ceny niestety nie znamy

Wyjątkowość monitora VX1755 sprowadza się przede wszystkim do jego mobilności, pozwalającej zabrać go tak naprawdę wszędzie „bez utraty jakichkolwiek możliwości”. Cel? Prosty – ViewSonic tym modelem ma zamiar ulepszyć wrażenia z grania w każdych warunkach bez względu na to, czy mowa o graniu na konsolach, PC, czy urządzeniach mobilnych.

Firma ViewSonic zapewniła wysoki poziom mobilności VX1755 poprzez utrzymanie jego niskiej wagi poniżej 1 kg oraz kompaktowych rozmiarów. Oczywiście „kompaktowych”, jak na pełnowymiarowy 17,3-calowy monitor o rozdzielczości Full HD, bo w praktyce mierzy tylko 396 x 247 x 17 mm i posiada cienkie ramki z wyjątkiem dolnej belki. Zmieści się więc zarówno do plecaka, jak i torby na laptopa bez większego problemu.

Ważnym elementem tego monitora chronionego przez całkowicie metalową obudowę, jest rozkładana podstawka, która pozwala regulować ustawienie wyświetlacza od 0 do 62 stopni. Po stronie portów możecie liczyć na dwa USB Typu-C z dwukierunkowym zasilaniem, złącze mini-HDMI i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, choć producent zadbał też o parę wbudowanych głośników.

W praktyce dzięki VX1755 gracze będą mogli cieszyć się czasem reakcji rzędu 4 ms, technologii AMD FreeSync Premium oraz przede wszystkim 144-Hz odświeżaniem ekranu IPS o jasności 250 cd/m2 i szerokim kątom widzenia rzędu 170 w pionie i 170 w poziomie.