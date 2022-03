Wygląda na to, że już niedługo na rynek wejdzie vivo S13 SE. Co już o nim wiemy?

Wczoraj vivo wprowadziło na Polski rynek model V23 5G. Dziś znów słyszymy o kolejnej zbliżającej się premierze od tego producenta, choć na ewentualne wprowadzenie vivo S13 SE na światowy rynek będzie trzeba zapewne trochę poczekać. Tymczasem warto zerknąć na to, co ten model ma do zaoferowania.

W bazie chińskiego organu certyfikującego TENAA pojawił się nowy telefon vivo o numerze kodowym V2190A. Raport przekazany przez PassionateGeekz wskazuje, że ma być to kolejny przedstawiciel serii S, a dokładniej vivo S13 SE.

Serwis udostępnił widoczny powyżej zrzut ekranu, który wydaje się zawierać fragment jakiegoś kodu źródłowego, w którym vivo V2190A ma pojawić się na rynku chińskim jako S13 SE. Na razie dzięki TENAA możemy zapoznać się z jego certyfikacją, ale niestety nadal nie pojawiły się zdjęcia ani nawet rendery urządzenia, choć przecieki wskazują na zbliżającą się premierę.

Co już wiemy o vivo S13 SE?

Jeśli chodzi o specyfikację, to domniemany vivo S13 SE mierzy 159,7 x 73,6 x 8,49 mm i waży 190,8 gramów. Wyposażony ma zostać w 6,44-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) i proporcjach 20:9. Za kwestie bezpieczeństwa odpowie bezpieczeństwa czujnik biometryczny zintegrowany z wyświetlaczem. Z przodu zostanie umieszczony aparat do selfie 16 Mpix, zaś z tyłu potrójny moduł aparatu z głównym sensorem 50 Mpix, kolejnym (zapewne szerokokątnym) o rozdzielczości 8 Mpix i 2 Mpix, który może być czujnikiem makro lud do pomiaru głębi.

Chipset, jaki ma napędzić ten smartfon jeszcze nie został sprecyzowany, ale wiadomo, że będzie to ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2,8 GHz. Mówi się o wariancie z 12 GB pamięci RAM i nawet 512 GB pamięci wbudowanej, jednak już bez możliwości dodatkowego rozszerzenia przy pomocy karty microSD. Za dostarczenie energii odpowie bateria o pojemności 4605 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 44 W. Mówi się też o obecności Androida 12 na pokładzie.

Jeśli przecieki są prawdziwe i smartfon zadebiutuje w najbliższym czasie, to wkrótce powinniśmy poznać na jego temat o wiele więcej szczegółów.