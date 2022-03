Wydajność GeForce RTX 3090 Ti i szczegóły oficjalnych modeli

Już jutro (29 marca) oficjalnie zadebiutuje GeForce RTX 3090 Ti, czyli nowy flagowiec NVIDIA, mający być poniekąd poligonem testowym dla nowego standardu zasilania. Ta karta przedwcześnie trafiła zarówno do sklepów (wspomina się o cenie MSRP rzędu 1499 euro, czyli 8600 zł, ale to oczywiście kiepski żart), jak i w ręce testerów i dlatego przedpremierowo możemy poznać wydajność GeForce RTX 3090 Ti.

Nowe informacje na temat flagowca NVIDIA. Tym razem poznaliśmy wydajność GeForce RTX 3090 Ti

W ciągu ostatnich dni potwierdzono, że NVIDIA przygotuje swoją specjalną wersję GeForce RTX 3090 Ti, czyli Founders Edition. Jest to pierwsza karta graficzna producenta ze złączem zasilania nowej generacji (więcej o tym przeczytacie tutaj), która w podstawowej konfiguracji będzie cechować się TDP na poziomie 450 watów. Nie będzie to jednak graniczna wartość, bo do sieci trafiła już specyfikacja niektórych modeli niereferencyjnych. Przykładowo RTX 3090 Ti ASUS ROG Strix OC cechuje się parametrem TDP, który sięga 480 watów i może zostać podbity do 516 watów, czyli bardzo blisko limitu energetycznego rzędu 525 watów (75+450 W).

Wraz z wyciekiem kilku modeli (via Videocardz) potwierdzają się spekulacje sprzed miesięcy, według których wkrótce najwydajniejsze karty graficzne będą miały sens wyłącznie przy parowaniu ich z chłodzeniem wodnym. Dlaczego? Bo chłodzenie RTX 3090 Ti jest kolosalne i zajmuje nawet 3,5-sloty w komputerze, czyli ewidentnie zaczyna sprawiać problemy natury konfiguracyjnej, blokując dostęp do slotów na płycie głównej. Blok wodny jest świetnym rozwiązaniem tego problemu, ograniczaj grubość karty do ledwie 2 slotów.

Tak rozbudowane chłodzenie jest spowodowane przede wszystkim wysokim TDP, na które składa się najwydajniejszy obecnie rodzaj 24 GB pamięci (GDDR6X na 384-bitowej magistrali o szybkości 21 Gb/s) oraz w pełni odblokowany procesor graficzny GA102, oferujący 10752 rdzeni CUDA. Ten jest ponoć taktowany 2 GHz zegarem Boost, co przekłada się na wydajność rzędu 43 TFLOP w przypadku obliczeń pojedynczej precyzji.

Some performance numbers RTX 3090 vs RTX 3090 Ti, first impression!



▶️ Ti ~10% faster at 4K

▶️ 450W power

▶️ 2GHz boost@BauduinSven @3DCenter_org @VideoCardz — CapFrameX (@CapFrameX) March 25, 2022

W praktyce jednak potwierdza się wątpliwość z czasów pierwszych przecieków, która sugerowała, że ogólny wzrost wydajności nie będzie aż tak spektakularny i to zwłaszcza w porównaniu do wzrostu TDP. Mówi się obecnie, że w grę wchodzi jedynie 5% podbicie wydajności w porównaniu RTX 3090 Ti z RTX 3090, ale w przypadku rozdzielczości 4K można już liczyć na 10% podbicie wydajności z racji wydajniejszych pamięci.