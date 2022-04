Alder Lake-X w bazie danych. Czy Intel wróci do segmentu HEDT w obecnej generacji?

Dostaliśmy właśnie jednoznaczne potwierdzenie na istnienie nowej platformy HEDT Intela, bo w najnowszej wersji AIDA64 (6.60.5944) pojawiło się wstępne wsparcie dla tajemniczej nowej platformy procesorów Intela o Alder Lake-X. Mimo tego, że na ten moment mamy oficjalnych informacji na ich temat, to z pozoru mogą to być zupełnie nowe modele HEDT procesorów Intel Alder Lake.

Powrót Intela do segmentu HEDT? Oto pierwsza wzmianka o Alder Lake-X od dawna

Na samym początku warto podkreślić, że ostatnimi przedstawicielami segmentu HEDT w przypadku Intela są ciągle procesory Core i9-109X0X na LGA 2066 (Cascade Lake), które zadebiutowały przed dwoma laty. Jako układy produkowane na starej architekturze i 14 nm procesie technologicznym, są w porównaniu do najnowszych Threadripperów AMD znacząco w tyle.

Czytaj też: Kolejny rosyjski MiG-31 utracony. Tym razem obyło się bez udziału Ukrainy

To jednak zmieni się razem z premierą nowej rodziny, bo choć nie można powiedzieć, że i9-10000X/E są jakimś żartem, to piastujący pierwsze stanowisko w hierarchii Core i9-10980XE oferuje sporo… jak na dawną erę Intela. Mowa bowiem o 18 rdzeniach i 36 wątkach, które rozkręcają się maksymalnie do 4,6 GHz taktowania. Cena? 4500 zł, więc zdecydowanie zbyt wysoka względem tego, co ma do zaoferowania m.in. najnowszy flagowiec Core i9-12900 (16 rdzeni i 24 wątki).

Czytaj też: Tak wygląda życie czołgisty w Abramsie. Obejrzyjcie nagranie z pierwszej osoby

Intel koniecznie musi więc wrócić na rynek HEDT, jeśli chce uzyskać na nim kolejną przewagę, jak to stało się na rynku konsumenckim. Na ten moment nie wiemy jednak, czym mogą dokładnie być Alder Lake-X, bo najnowsze plotki sugerują, że będzie to bardziej przyjazna dla entuzjastów wersja platformy Intel Sapphire Rapids z odblokowanym mnożnikiem do podkręcania i innymi funkcjami.

Czytaj też: Stany Zjednoczone ruszyły z budową USS Enterprise. Kolejny krok do rozszerzenia morskiej potęgi

Gryzie się to jednak z innymi przeciekami, wskazującymi na istnienie Alder Lake-X i Sapphire Rapids-X, bo w takiej ewentualności Intel musiałby bardzo nagimnastykować się z rozróżnieniem poszczególnych wersji procesorów. To wprowadziłoby też chaos na rynek, ale finalnie może być po prostu tak, że Alder Lake-X będzie nieco poszerzonymi układami standardowymi o kilka funkcji, czy może nawet rdzeni P w miejsce E. Z kolei Sapphire Rapids-X porzuci całkowicie rdzenie E i dorzuci do mieszanki obsługę AVX512 i ośmiokanałowej pamięci.